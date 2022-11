Open Day an der FH Technikum Wien

Am 25.11. findet der diesjährige Open Day der FH Technikum Wien statt. Der ganze Tag dreht sich um das umfangreiche Angebot an Bachelor- und Masterstudiengängen.

Wien (OTS) - All jene, die sich für ein Studium an der FHTW interessieren, können sich vom vielfältigen Angebot an der einzigen rein technischen Fachhochschule Österreichs überzeugen. Am Open Day steht die Studienberatung für Bachelorstudiengänge ganztägig zur Verfügung. Beratung zu den Masterstudiengängen gibt es ab 14.00 Uhr. Interessierte können ihre Fragen rund um Studienorientierung, Bewerbungsverfahren und zur Vorbereitung und dem Ablauf des Reihungstests stellen.

Technik hautnah

Ein Highlight für die Besucher*innen sind alljährlich die Ausstellungen von Projektarbeiten. Studierende zeigen ihre Arbeiten aus verschiedensten Themengebieten und Laboren und berichten live aus ihrem Studium an der FH Technikum Wien. Die Laborführungen sind eine weitere Möglichkeit, den Campus hautnah kennenzulernen.

Führungen zu den Labors finden zu folgenden Stunden statt: 11.00, 12.00, 13.00, 16:00 und 17:00 Uhr. Die Campusführung durch das Rektorat um 12:30 Uhr und 15:00 Uhr. In der „ENERGYbase“ (in der Giefinggasse, 1210) sind die Studiengänge Erneuerbare Energien zuhause. Ein kostenloser Shuttlebus fährt um 13.00 und 15.00 Uhr.Mit der Initiative WeCan-Tech macht die FHTW auf die erfolgreichen Frauen in unterschiedlichen technischen Bereichen aufmerksam. Unter dem Motto „Frauen, Zukunft, Technik“ gibt es eine eigene Führung rein für weibliche Interessentinnen, die um 14.30 Uhr startet.

Die Teilnahme am Open Day und an den Führungen ist selbstverständlich kostenlos, um Anmeldung wird jedoch gebeten. Alle Angemeldeten erhalten rechtzeitig Teilnahmeinfos sowie digitale Infomaterialien zur FH Technikum Wien. Auf Wunsch kann auch der neue Studienfolder kostenlos per Post zugeschickt werden.

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 15.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden 4.500 Studierende in 28 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. https://www.technikum-wien.at









