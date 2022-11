TÜV AUSTRIA zeichnet die Service- und Beratungsqualität des fairen Credits der VOLKSBANK WIEN AG aus

Bereits zum zwölften Mal hat TÜV AUSTRIA die Service- und Beratungsqualität vom fairen Credit untersucht und erfolgreich zertifiziert.

Wien (OTS) - Starke Produktpartnerschaften gehören zu den zentralen Erfolgsfaktoren der VOLKSBANK WIEN AG. Im Bereich der Konsumkredite bietet sie ihren Kundinnen und Kunden den fairen Credit der TeamBank an, der nun schon zum zwölften Mal in Folge vom TÜV AUSTRIA für seine Service- und Beratungsqualität ausgezeichnet wurde. Die unabhängigen Auditoren bescheinigten ein hohes Maß an Kundenfreundlichkeit sowie eine objektive und nachvollziehbare Kreditentscheidung.

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes ist erfreut über die Auszeichnung: „Bereits im Jahr 2008, als unsere Zusammenarbeit mit der TeamBank begann, haben wir mit dem fairen Credit in Österreich Pflöcke im Bereich der nachhaltigen Konsumkredite eingeschlagen. Wir haben damit sehr früh einen Trend gesetzt, den wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie jetzt und in Zukunft immer weiter ausbauen.“ Die beiden Auditoren vom TÜV AUSTRIA Hermann Peter Zeilinger und Eva Stockley bescheinigten, dass der faire Credit und damit auch die Volksbank Wien hervorragend aufgestellt sind. Das Audit-Ergebnis sei die Bestätigung der erstklassigen Service- und Beratungsleistung.

Merkmale des fairen Credits

Der von der Volksbank angebotene faire Credit zeichnet sich unter anderem durch die Online-Sofortentscheidung aus. Eine vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich und der Kreditzinssatz ist über die gesamte Laufzeit fix. Vorgegebenen Verwendungszweck gibt es keinen. Konsumkredite dienen beispielsweise dazu, um höher als erwartete Rechnungen für die Werkstatt zu bezahlen oder eine kaputt gewordene Waschmaschine durch eine neue zu ersetzen. „Gerade, wenn spontane und rasche Kreditentscheidungen gefragt sind, braucht es zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden eine ausgezeichnete Service- und Beratungsqualität, die wir mit dem fairen Credit gewährleisten“, wie Fleischmann betont.

Positive Gesamtbewertung

Den Fokus legten die Auditoren in diesem Jahr auf die Fachkompetenz der Beraterinnen und Berater in Bezug auf die Finanzreserve. Diese kann eigenständig oder in Kombination mit einem fairen Credit abgeschlossen werden. Im Rahmen der Audits wurde den Beraterinnen und Beratern vom TÜV AUSTRIA eine ausgezeichnete Leistung bescheinigt. Die TeamBank ist ein Unternehmen der deutschen DZ BANK Gruppe und gehört ebenso wie die Volksbanken in Österreich zum genossenschaftlich organisierten Bankensektor.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.248 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente Konzern) und 56 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2022). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

