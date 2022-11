Narrenwecken am Schlingermarkt

Wien (OTS) - Am 11. November wird der Fasching am Schlingermarkt im 21. Bezirk eingeläutet. Von 11 bis 14 Uhr heißt es wieder „alles Fasching“ in Floridsdorf. Lauter Trommelwirbel durch die Percussion-Band Batala wird die Faschingsnärrin aufwecken, ein Faschingsgildenumzug wird am Markt stattfinden und ebenso wird nach alter Tradition der „Schlüssel von Floridsdorf“ von Bezirksvorsteher Georg Papai und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil an das Faschingsprinzenpaar übergeben.

Mit dabei sind auch das Faschingszentrum Floridsdorf und die berühmte Jedlersdorfer Faschingsgilde. Auch für musikalische Untermalung ist gesorgt. Kulinarisch werden die Gäste mit Glühwein, Tee und Krapfen versorgt werden.

Ab 11 Uhr gibt es pulsierenden brasilianischen Rhythmus mit mitreißenden Choreografien. Gegen 11:20 Uhr wird die Närrin geweckt und das Prinzenpaar vorgestellt. Anschließend sorgt die Band Freiham, bestehend aus Herbert Frei, Herbert Junior und Petra Hameseder, für beste musikalische Unterhaltung. Um 12:10 Uhr wird das heurige Faschingsprinzenpaar vorgestellt und der „Schlüssel von Floridsdorf“ übergeben. Bis 14 Uhr gibt es weiter Musikunterhaltung, Krapfen, Glühwein und Tee sorgen dafür, dass niemand hungrig oder durstig sein muss.

Ursprünglich hat der Fasching seinen Ursprung in heidnischen Zeiten. Diese Kultzeit wandelte sich allerdings in eine Tanz- und Verkleidungszeit. Das Wort „Fasching“ stammt aus dem 13. Jahrhundert und kommt von „Fastenschank“. So bezeichnete man den letzten Alkoholausschank vor der strengen Fastenzeit.

