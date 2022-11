AVISO - PK von MUTTER ERDE und Greenpeace: INTEGRAL-Klimastudie 2022 zeigt sinkenden Optimismus und Vertrauensverlust in Klimapolitik

Repräsentative Sinus-Milieu-Studie von Integral liefert neue Zahlen zu Klima-Einstellungen der Österreicher:innen nach Corona-Pandemie und Energiekrise

Wien (OTS) - Bei dem UN-Klimagipfel im ägyptischen Sharm El-Sheikh wird derzeit von den Ländern dieser Welt an Lösungen gearbeitet, um die Klimakrise einzudämmen. Eines ist klar: Wir stehen in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen.

Doch wie denkt Österreich über die Klimakrise? Wie sehen die Lösungen der Bürger:innen aus und welche Rolle wird der Politik zugeschrieben? Das und noch mehr beantwortet die Klimastudie 2022. Die Ergebnisse der repräsentativen Sinus-Milieu-Erhebung präsentiert die Umweltinitiative MUTTER ERDE gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace und dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut INTEGRAL.

KLIMASTUDIE 2022, so denkt Österreich

Datum: Donnerstag, 17. November 2022

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Offline sowie Online via Zoom

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Dr. Bertram Barth, Geschäftsführer von Markt- und Meinungsforschungsinstitut INTEGRAL

DI Herwig Schuster, Greenpeace Österreich

Mag.a Anita Malli, M.A., Geschäftsführerin der Umweltinitiative MUTTER ERDE

Die Initiative MUTTER ERDE wurde 2014 vom Österreichischen Rundfunk und den führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs ins Leben gerufen. Gemeinsames Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, zu informieren und Spenden für Umweltschutzprojekte zu sammeln.

