Audit bestätigte ein Höchstmaß an Verantwortung

Die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe stand wieder einmal auf dem Prüfstand – und erhielt von Austrian Standards ein Vorzugs-Zeugnis.

Wien (OTS) - Es ist gleich eine Handvoll Beweise, mit denen der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe seitens Austrian Standards und damit von extern wieder einmal höchste Seriosität, Verantwortung, Transparenz und Regelkonformität in ihrer Geschäftstätigkeit bescheinigt wurde.

Austrian Standards ist das österreichische Dienstleistungszentrum rund um Normen und Standards sowie deren Entwicklung, und die Casinos Austria Gruppe hat sich kürzlich einem fünfteiligen Überwachungs-Audit unterzogen. Im Fokus der Prüfung standen die Compliance Management Systeme (ISO37301), Antikorruption (ISO37001), CSR-Aktivitäten (ONR192500), das ECA-Responsible Gaming Framewort sowie das EL-Certification Framewort. Es wurde in allen Belangen die Einhaltung sämtlicher Standards attestiert und konnten „keine Nichtkonformitäten“, wie es im Fachjargon heißt, festgestellt werden.

„Dieses Ergebnis entspricht einem Vorzugs-Zeugnis, über das wir uns einerseits natürlich sehr freuen, das andererseits aber auch die Verpflichtung für uns ist, weiterhin mit gleicher Konsequenz und Zielstrebigkeit zu arbeiten“, gibt sich Generaldirektor Erwin van Lambaart äußerst zufrieden, und richtet seinen Dank an die mit dem Audit befassten Kollegen: „Mit solch kompetenten, engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reduziert sich das Compliance Risiko der gesamten Unternehmensgruppe nahezu auf null.“

Utl.: Wirkungsvolle Management-Systeme

Der ISO-Standard 37301 ist eine internationale Norm und beinhaltet Richtlinien für den Einsatz von Compliance-Management-Systemen. Diese Systeme helfen, die Risiken regelwidrigen Verhaltens zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Zentrales Element ist die Risikobewertung. Die Risiken werden nach der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens gewichtet und priorisiert. Gegen die größten der identifizierten Risiken sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Der ISO-Standard 37001 ist die Schwesternorm der ISO37301 und auf das spezielle Compliance-Risiko der Korruption und Maßnahmen seiner Bekämpfung ausgerichtet. Der ISO-Standard 37001 lässt sich problemlos in ein bestehendes Compliance-Management-System nach ISO 37301 integrieren.

Casinos Austria und die Österreichischen Lotterien sind nach ISO37301 und ISO37001 zertifiziert.

Utl.: Bescheinigte Nachhaltigkeit

Die ONR192500 wurde vom Österreichischen Normungsinstitut als normatives Dokument für gesellschaftliche Verantwortung veröffentlicht. Sie definiert inhaltliche Anforderungen für ein CSR-Managementsystem. Dadurch kann die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung von Organisationen in Österreich nach ONR192500 zertifiziert werden. Sie bestätigt der Casinos Austria und Österreichsiche Lotterien Gruppe, dass sie gesellschaftliche und Umweltbelange sowie nachhaltiges Wirtschaften in Ihre Tätigkeiten integriert.

Utl.: Verantwortung steht über allem

Die Zertifizierung nach dem ECA (European Casino Association) Responsible Gambling Framework bestätigt Casinos Austria, nach den neuesten Standards für verantwortungsbewusstes Spielen für die lizenzierte landbasierte Casino-Industrie zu handeln. Das Framework setzt einen Industriestandard für das effektive Management von verantwortungsvollem Spielen in Bereichen, die von der Sensibilisierung und Mitarbeiterschulung bis hin zu Marketing und Stakeholder-Engagement reichen.

Das EL (European Lotteries) Certification Framework und die dementsprechende Zertifizierung verpflichtet EL-Mitglieder – und damit auch die Österreichischen Lotterien – zu einem „Responsible Gaming“, also insbesondere die bereitgestellten Spiele in einer sicheren und transparenten Umgebung anzubieten und den Schutz der Spielteilnehmer in das Zentrum des Interesses zu stellen.

Das EL Responsible Gaming Certification Framework definiert für seine Mitglieder ein hohes Verantwortungsniveau auf Basis sinnvoller und zeitgemäßer Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz der Spielteilnehmer. Mit der Zertifizierung nach diesen Standards erbringen die Mitglieder den Nachweis, diesem hohen Niveau zu entsprechen.

