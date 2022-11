Q3 2022: Prognosen für CORUM Immobilienfonds trotz forderndem Marktumfeld stabil

Ein günstiger Zeitpunkt für den Kauf von Gewerbeimmobilien

Wien (OTS) - Während an den Finanzmärkten Unsicherheit herrscht, sieht sich der internationale Gewerbeimmobilienfonds CORUM Origin weiter in einer guten Position, um Zukäufe zu guten Konditionen zu tätigen. Durch die Kumulierung der Renditeaussichten und die Erhöhung des Anteilspreises dürfte der Fonds 2022 eine reale Wertentwicklung von über 10 % verzeichnen. In Österreich sollen AnlegerInnen bis Ende des Jahres mit über 45 Mio. Euro im Fonds veranlagt sein – die gewohnt starke Nachfrage zu Jahresende wird durch seine FBiG-Fähigkeit noch unterstützt.

Alleine im zweiten Quartal 2022 haben InvestorInnen CORUM Origin über 60 Millionen Euro anvertraut – mit 30. September 2022 verwaltet das Team somit insgesamt 2,5 Milliarden Euro. In Österreich, wo der Fonds seit 2019 für PrivatanlegerInnen zeichenbar ist, strebt das Unternehmen bis Ende des Jahres die Summe von 45 Millionen Euro assets under management an. Dank der Tatsache, dass CORUM Origin die Voraussetzungen des § 14 Abs 7 Einkommensteuergesetzes erfüllt und somit zu jenen FBiG-fähigen Investments gehört, die Selbständige und Unternehmer nutzen können, um ihren steuerlichen Gewinn zu senken, ist die Nachfrage für diesen Fonds sehr groß , so Christopher Kampner, CORUM Österreich.

CORUM Origin kauft im 3. Quartal vier Immobilien um 84 Millionen Euro



Frédéric Puzin, Gründer und CEO von CORUM: Gerade in den letzten Monaten haben sich uns auf den Immobilienmärkten interessante Gelegenheiten geboten, Akquisitionen zu günstigeren Bedingungen zu tätigen, als in der nicht allzu fernen Vergangenheit - der Zeit vor der Covid-19-Krise im Jahr 2020. Und das, obwohl viele Investoren derzeit Schwierigkeiten haben, ihre Käufe abzuschließen. Unser großer Vorteil ist, dass wir unter Aufnahme von sehr viel weniger Schulden investieren können als andere Interessenten. Das ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt, an dem die Kreditaufnahme für den Kauf von Immobilien schwieriger und teurer ist, weil die Kreditzinsen gestiegen sind, extrem wichtig. Darüber hinaus ist CORUM Origin mit seiner fast elfjährigen Geschichte ein glaubwürdiger und anerkannter Investor auf dem europäischen Immobilienmarkt.

Vor diesem Hintergrund hat CORUM Origin im dritten Quartal vier Immobilien für insgesamt 84 Millionen Euro erworben: zwei in Italien, die mit Renditen* von über 7,6 % erworben wurden, und zwei in Spanien mit Renditen*, die 8 % übersteigen können. Insgesamt verwaltet CORUM Origin mit Stand 30.09.2022 150 Immobilien in 13 Ländern der EU.

Weiterhin im Zentrum der Strategie: finanzstarke Mieter, die die Inflation in ihren Verkaufspreisen widerspiegeln können, um Mieterhöhungen zu tragen, wie zum Beispiel Carrefour, Oracle oder Accenture, um nur einige zu nennen.

Die prognostizierte Wertentwicklung lässt guten Schutz vor Inflation erwarten

Die Diversifizierung des Immobilienvermögens von CORUM Origin durch einen breiten Investitionsradius war von Anfang Kern der Strategie. Diese Strategie ist in Zeiten der Inflation wertvoller denn je. Denn während in Frankreich die Anpassung der Mieten an die Inflation häufig gedeckelt ist, ist dies in vielen anderen Ländern, in denen CORUM Origin investiert - wie etwa Finnland oder Italien - nur sehr selten der Fall. Darüber hinaus ist die Inflation in einigen Ländern sehr hoch, in den Niederlanden beispielsweise betrug sie am 31. August +12 %. Das bedeutet, dass unsere AnlegerInnen Einkünfte aus Mieten erhalten, die zu einem großen Teil an eine deutlich höhere Inflation gekoppelt sind als die, der sie in Österreich ausgesetzt sind , so Christopher Kampner.

CORUM Origin erwartet für das Jahr 2022 zum 11. Mal in Folge eine Gesamtjahresrendite** von über 6 %. In Kombination mit der Erhöhung des Anteilspreises um 4,1 % im April und der Ausschüttung eines Nettogewinns von 4,5 Millionen Euro aus Immobilienverkäufen im Juni des Jahres, dürfte die tatsächliche Performance von CORUM Origin sogar über 10 % betragen. Diesem Wert stehen 8,5 % Inflation*** gegenüber, die laut Prognose der Österreichischen Nationalbank für das Jahr 2022 geschätzt werden.

* Die Rendite zum Zeitpunkt des Kaufs ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Performance von CORUM Origin. Sie entspricht der Jahresmiete im Verhältnis zum Kaufpreis der Immobilie einschließlich aller Kosten (einschließlich Eintragungsgebühren und Vermarktungshonorare).

**Gesamtjahresperformance/Dividendenrendite: Die Dividendenrendite ist die für das Jahr N ausgeschüttete Bruttodividende, vor in- und ausländischen Abgaben, dividiert durch den durchschnittlichen Kaufpreis eines Anteils im Jahr N (einschließlich außerordentlicher Sonder-Dividenden und Anteilen an ausgeschütteten Kapitalerträgen). Diese Kennzahl misst die finanzielle Performance des Fonds für das Jahr.

*** Laut Prognose der OeNB, die im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, werden die Verbraucherpreise in Österreich im Jahr 2022 voraussichtlich um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen.

