Darling Ingredients Inc. gibt die Ergebnisse des dritten Quartals 2022 bekannt

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Drittes Quartal 2022

Nettogewinn von 191 Mio. USD oder 1,17 USD pro verwässerter GAAP-Aktie

Nettoumsatz von 1,7 Mrd. USD

Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 394,7 Mio. USD

Rückkauf von Aktien im Wert von 37,2 Mio. USD

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) meldete heute einen auf Darling Ingredients entfallenden Nettogewinn von 191 Mio. USD bzw. 1,17 USD pro verwässerter Aktie für das dritte Quartal 2022, verglichen mit einem auf Darling Ingredients entfallenden Nettogewinn von 146,8 Mio. USD bzw. 0,88 USD pro verwässerter Aktie für das dritte Quartal 2021. Das Unternehmen meldete auch einen Nettoumsatz von 1,7 Mrd. USD für das dritte Quartal 2022, verglichen mit einem Nettoumsatz von 1,2 Mrd. USD für den gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

„Darling Ingredients lieferte ein weiteres starkes Quartal, und hat das Jahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen", so Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients Inc. „Die weltweit starke Nachfrage nach Fetten und Proteinen wird unserem globalen Ingredienzengeschäft weiterhin Rückenwind verleihen. Diamond Green Diesel III wird voraussichtlich innerhalb der nächsten Woche in Betrieb genommen, sechs Monate früher als geplant. Dies zeigt einmal mehr unsere Stärke und Kompetenz, die Nachfrage nach Dekarbonisierungslösungen sinnvoll zu decken."

Für die neun Monate, die am 1. Oktober 2022 endeten, meldete Darling Ingredients einen Nettoumsatz von 4,8 Mrd. USD, verglichen mit einem Nettoumsatz von 3,4 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Der auf Darling Ingredients entfallende Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2022 betrug 581,1 Mio. USD bzw. 3,54 USD pro verwässerte Aktie, verglichen mit einem auf Darling Ingredients entfallenden Nettogewinn von 495,2 Mio. USD bzw. 2,96 USD pro verwässerte Aktie in den ersten neun Monaten des Jahres 2021.

Das kombinierte bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2022 auf 394,7 Mio. USD, verglichen mit 289,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2021. Im bisherigen Jahresverlauf belief sich das kombinierte bereinigte EBITDA im Jahr 2022 auf insgesamt 1,13 Mrd. USD, verglichen mit 928 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2021.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms von Darling Ingredients kaufte das Unternehmen im dritten Quartal ca. 609.000 Stammaktien für insgesamt 37,2 Mio. USD zurück. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der im Jahr 2022 zurückgekauften Aktien zum 1. Oktober 2022 auf ca. 1,58 Millionen Stammaktien für insgesamt 103,1 Mio. USD.

Zum 1. Oktober 2022 verfügte Darling über 126,1 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie über 1,35 Mrd. USD, die im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung zur Verfügung standen. Die ausstehenden Schulden beliefen sich zum 1. Oktober 2022 auf insgesamt 3,3 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad, gemessen an den Bankenklauseln des Unternehmens, lag zum 1. Oktober 2022 bei 2,48. Die Investitionsausgaben für das laufende Jahr beliefen sich auf etwa 257,1 Mio. USD.

Am 1. August 2022 schloss Darling Ingredients die Übernahme der FASA Group ab, dem größten unabhängigen Tierkörperverwertungsunternehmen in Brasilien. Am 18. Oktober 2022 gab Darling Ingredients bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme aller Aktien von Gelnex, einem weltweit führenden Hersteller von Kollagenprodukten, für rund 1,2 Mrd. USD in bar getroffen hat. Darling Ingredients gab außerdem am 2. November 2022 bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Kauf des polnischen Tierkörperverwertungsunternehmen Miropasz Group für ca. 110 Mio. Euro getroffen hat.

Darling Ingredients bekräftigt seine zuvor bekannt gegebene Prognose für das Gesamtjahr 2022 von 1,55 bis 1,6 Mrd. USD für das bereinigte EBITDA.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenerzeugnisse und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte verwandelt und zu den führenden Erzeugern erneuerbarer Energien zählt. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit geltende Unternehmen betreibt mehr als 270 Anlagen in 17 Ländern. Es verwandelt ca. 15 % der weltweiten Fleischindustrieabfälle in Mehrwertprodukte wie grüne Energie, erneuerbaren Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Schrotmehl sowie Tiernahrungszutaten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie darlingii.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.



