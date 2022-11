Ascend erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Recyclingunternehmen Circular Polymers

Houston (ots/PRNewswire) - Der Abschluss unterstreicht das Engagement von Ascend für kohlenstoffarme Polyamide und technische Werkstoffe.

HOUSTON, 9. November 2022 /PRNewswire/-- Ascend Performance Materials hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Circular Polymers erworben, einem Recyclingunternehmen für Post-Consumer-Hochleistungspolymere, darunter Polyamid 6 und 66, Polypropylen und Polyester (PET). Die Vereinbarung bietet Ascend eine konsistente Versorgung mit hochwertigen PCR-Materialien für seine nachhaltigen Polyamide ReDefyne™, die auf der K 2022 eingeführt wurden.

Circular Polymers, das im Rahmen der Übernahme in Circular Polymers by Ascend umbenannt wurde, recycelt und verarbeitet gebrauchte Teppiche mit einer einzigartigen Technologie. Seit 2018 wurden mit diesem Verfahren etwa 85 Millionen Pfund Deponieabfälle zu neuen Produkten verarbeitet.

„Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Circular Polymers by Ascend liefert Materialien, die im Vergleich zu anderen Technologien, wie etwa Pyrolyse, leistungsstark sind und eine deutlich geringere Umweltbelastung aufweisen", sagte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. „Seit wir ReDefyne auf den Markt gebracht haben, ist die Nachfrage nach unseren Kreislaufprodukten in allen Bereichen unseres Geschäfts beträchtlich, darunter in den Bereichen Automobil, Konsumgüter, Elektronik sowie Hochleistungsfasern und -textilien."

Ascend, ein voll integrierter Hersteller von langlebigen Materialien, verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie, die auf drei Säulen basiert: Menschen bestärken, Lösungen entwickeln und kompromisslos arbeiten.

Ascend hat sich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 80 % zu reduzieren, und hat kürzlich zwei neue Initiativen angekündigt, um den CO2-Fußabdruck seiner Produkte zu reduzieren.

David Bender, Gründer und CEO von Circular Polymers, wird das verbleibende Kapital halten und in der Funktion als CEO des Unternehmens weiterhin tätig sein.

„Seit 2018 konzentrieren wir uns darauf, die Beschaffung und Verarbeitung von gebrauchten Hochleistungspolymeren zu verbessern", sagte Bender. „Die Beteiligung von Ascend wird unser Wachstum beschleunigen und sicherstellen, dass diese Materialien wieder in neue, langfristige, hochleistungsfähige Produkte einfließen werden."

Weitere Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Ally Jahn, +1 713 210 9809,ajahn @ ascendmaterials.com

Foto – mma.prnewswire.com/media/1941660/Circular_Polymers_by_Ascend_Acquisition.jpg

Logo – mma.prnewswire.com/media/1941661/CP_Ascend_Logo.jpg

View original content:www.prnewswire.com/news-releases/ascend-erwirbt-mehrheitsbeteiligung-an-recyclingunternehmen-circular-polymers-301673275.html