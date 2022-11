Luyuan übernimmt weltweit die Führung bei der Lösung des technischen Problems bezüglich hoher Temperaturbeständigkeit von Motoren

Jinhua, China (ots/PRNewswire) - „Flüssigkeitskühlung hat gute Chancen!" -- Am 1. November fand in Jinhua, Provinz Zhejiang, ein Treffen zur Diskussion und zum Austausch über die Flüssigkühlungskerntechnologie von Luyuan statt. Ni Jie, Präsident von Luyuan, hielt eine offene Rede zum Thema „Flüssigkühlungstechnologie von Luyuan steht bei der hochwertigen Entwicklung der neuen Generation elektrischer Zweiräder an der Spitze."

Gegenwärtig hat Luyuan weltweit die Führung bei der Lösung des technischen Problems bezüglich hoher Temperaturbeständigkeit von Motoren übernommen. Luyuan wurde 1997 gegründet und ist einer der ersten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen mit technologischer Innovation die Entwicklung der Branche vorangetrieben. Im Jahre 2020 kam eine Reihe von branchenführenden Kerntechnologien, die von Luyuan produziert wurden, auf den Markt, darunter flüssigkeitsgekühlte Motoren, luftgekühlte Steuerungen und intelligente SOC-Dauerlaufsysteme. Eine neue Flüssigkeitskühlungstechnologie, die alle Kategorien abdeckt, wird in Kürze verfügbar sein, was einen wichtigen Meilenstein für Luyuan bei der Entwicklung von Flüssigkeitskühlung darstellt.

Dieses Jahr im September gewann der flüssigkeitsgekühlte Motor von Luyuan den Guinness-Weltrekord in „10 Jahre lang ohne Verluste fahren". Am Veranstaltungsort erhielt Luyuan von der weltweit renommierten Unternehmensberatung Frost & Sullivan, die u. a. Wachstumsstrategieberatung anbietet, die zweifache Zertifizierung für „Globaler Pionier für flüssigkeitsgekühlte Elektromotoren" und „Das kumulative Umsatzvolumen von flüssigkeitsgekühlten Elektrofahrzeugen von Luyuan erreichte 6 Millionen", basierend auf der Untersuchung des weltweiten Marktes für zweirädrige Elektrofahrzeuge.

Unterdessen erhielt die von Luyuan entwickelte Zweikammer-Flüssigkeitskühlungstechnologie vom China National Light Industry Council das Zertifikat „Erster Preis für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt". Damit wurde Luyuan zur einzigen Marke in der Branche, die den ersten Preis für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt gewonnen hat, was deutlich macht, dass die wissenschaftliche und technologische Entwicklung von Luyuan auf nationaler Ebene anerkannt wurde!

Mittlerweile wurden die Produkte von Luyuan in mehr als 80 Länder und Regionen exportiert, und das kumulierte Umsatzvolumen von flüssigkeitsgekühlten Elektrofahrzeugen weltweit hat mehr als 6 Millionen überschritten. Dadurch wurde ein positiver Kreislauf von Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkäufen realisiert und der internationale Weg für elektrische Zweiradfahrzeuge wurde wirklich geebnet.

In der Rede kündigte Luyuan zum ersten Mal die hochmoderne technische Verfahrensweise „ein Fahrzeug, eine Wärmequelle" an, also das integrierte System für Flüssigkeitskühlung, sowie drei unabhängig voneinander entwickelte iterative Ergebnisse der Flüssigkeitskühlungstechnologie, darunter flüssigkeitsgekühlte Hochgeschwindigkeitsmotoren, flüssigkeitsgekühlte Zweikammer-Motoren und flüssigkeitsgekühlte Zweikammer-Mittelmotoren.

