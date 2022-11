„Back to Life“-Award an Waidhofner Franz Kößl

LR Teschl-Hofmeister überreichte AUVA-Award

St. Pölten (OTS/NLK) - Der 61-jährige Franz Kößl aus Waidhofen an der Ybbs erhielt heute, Mittwoch, in der Aula der Handelsakademie für zukunftsfähige Wirtschaft von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den „Back to Life“-Award der AUVA.

Vor acht Jahren hatte Franz Kößl in seiner Funktion als Ausbildungsleiter beim Österreichischen Roten Kreuz im unwegsamen Gelände einen Unfall mit dem Mountainbike. Dabei brach er sich den dritten und vierten Halswirbel und ist seither gelähmt. Nach intensiver Behandlung kam er acht Monate nach seinem Unfall nach Hause. Mit Unterstützung seiner Familie und seines großen Freundeskreises gelang es Franz Kößl aber bald wieder nach vorne zu schauen. Er akzeptierte die Situation und beschloss, das Beste daraus zu machen. Heute erhielt er für seinen engagierten Weg zurück ins Leben den AUVA-„Back to Life“-Award.

„Termine wie diese sind ganz besondere Momente“, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der heutigen Verleihung und ergänzte: „Weil es jedes Mal beeindruckende und tolle Menschen sind, die diesen Award bekommen.“ Sie sei dankbar für diese Initiative und gratuliere „ganz herzlich. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, lassen Sie sich feiern. Der Preis ist eine kleine Anerkennung. Denn die größte Anerkennung erfahren Sie jeden Tag, wenn Sie aufwachen.“

Franz Kößl bedankte sich bei den vielen Freunden und Wegbegleitern, die ihn stets unterstützt haben. Ganz speziell dankte er seiner Familie, allen voran seiner Gattin Monika: „Sie hat für mich das Leben umgestellt. Sie hält in der Familie alles zusammen.“ Kößl sei „überrascht, geehrt und ich hätte nicht geglaubt, dass ich jemals einen Preis bekomme. Es ist ein besonders berührender Moment für mich.“

Peter Engelbrechtsmüller, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, sagte: „Als soziale Unfallversicherung unterstützen wir Betroffene in Lebenssituationen, in denen sie einen absoluten Kontrollverlust erleben und helfen mit allen geeigneten Mitteln, dass sie wieder in den Alltag zurückfinden.“ AUVA-Landesstellendirektor Reinhard Minixhofer betonte: „Hinter Arbeitsunfällen stecken oft schwere Schicksalsschläge, aber auch beeindruckende Wege zurück ins Leben. Das zeigen wir Jahr für Jahr mit dem ‚Back to Life‘-Award.“ Der Preis wird seit mittlerweile 25 Jahren vergeben.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse