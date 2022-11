Rundenlauf in Rankweil mit ORF Vorarlberg für „Nachbar in Not“

Für die Ukraine wurden über 50.000 Euro gesammelt, die Hälfte davon für die ORF-Initiative „Nachbar in Not“

Wien (OTS) - Die Pfadfindergruppe Rankweil organisierte gemeinsam mit dem „Alten Kino“ und großer Unterstützung der Marktgemeinde Rankweil einen Rundenlauf, um den Menschen aus der Ukraine ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig Gutes zu tun.

Laufen für guten Zweck

Am 25. September 2022 waren mehr als 600 Läuferinnen und Läufer im Alter zwischen zwei und 79 Jahren am Start. Insgesamt sind rund 3.500 Kilometer zurückgelegt worden. Mehr als 150 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Rankweil sind für die gute Sache gelaufen, ebenso zahlreiche ukrainische Kinder und ihre Mütter. Der Lauf ermöglichte die großartige Spendensumme von über 50.000 Euro, die jeweils zur Hälfte an die ORF-Initiative „Nachbar in Not“ und an „Vorarlberg hilft“ geht. Mit diesen Geldern soll den Menschen in der Ukraine, aber auch in Vorarlberg geholfen werden.

Spendenübergabe an ORF Vorarlberg

Die Scheckübergabe fand am Abend des 8. November 2022 im Pfadfinderheim in Rankweil statt. Peter Mück und Armin Wille überreichten als Vertreter des Organisationsteams an die Chefredakteurin des ORF Vorarlberg, Angelika Simma-Wallinger, einen Scheck über 25.000 Euro für die Unterstützung der Menschen in und aus der Ukraine. Alle Beteiligten bedankten sich noch einmal für die gezeigte und gelebte Solidarität.

