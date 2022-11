Wiens schönste Weihnachtsdörfer öffnen ihre Pforten ab 11. November!

Die Weihnachtsdörfer am Campus der Universität Wien, am Stephansplatz, am Maria-Theresien-Platz und vor dem Schloss Belvedere verzaubern auch heuer wieder!

Wien (OTS) - An den rund 200 Ständen auf den Wiener Weihnachtsdörfern werden auch heuer wieder weihnachtliche Waren und Geschenkideen geboten, stimmungsvolle Programmpunkte begeistern die großen und kleinen Besucher!

Nostalgische Fahrgeschäfte für Kinder und feinste Schmankerl von süß bis pikant runden das Programm ab und machen die Weihnachtsdörfer so einzigartig. Seit nunmehr über 20 Jahren sorgen sie für ein unvergessliches weihnachtliches Ambiente und sind aus der Adventzeit nicht mehr wegzudenken!

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien/Altes AKH

Weit über die Grenzen der Region hinaus ist das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien seit 1999 wegen seiner gemütlichen Atmosphäre bekannt und beliebt.

Seit 1999 präsentiert sich das neue Weihnachtsdorf unter dem Motto „ÖSTERREICH (ER)LEBEN“ und lädt ein, die österreichischen Regionen, die Kultur und die Lebensfreude kennen zu lernen und zu erleben.



Handwerker und Betriebe aus ganz Österreich verwandeln das Weihnachtsdorf in eine eindrucksvolle Genuss-, Verwöhn- und Erlebniswelt, in der traditionelles österreichisches Weihnachten mit all seinen Facetten erlebt und genossen werden kann.

1090, Altes AKH, Universitätscampus–Hof 1 | 11.11. bis 23.12.2022

Montag-Mittwoch: 14:00 – 22:00 Uhr

Donnerstag, Freitag: 14:00 – 23:00 Uhr

Samstag: 11:00 – 23:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 21:00 Uhr





Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz

Im imperialen Ambiente zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum bieten die rund 70 Aussteller edles Kunsthandwerk, ausgefallene Geschenkideen und feinste kulinarische Schmankerln an. Die stimmungsvolle Adventbeleuchtung verwandelt die imperiale Kulisse direkt an der Wiener Ringstraße in eine märchenhafte Weihnachtswelt.

1010, Maria-Theresien-Platz | 16.11. bis 26.12.2022

Sonntag–Donnerstag: 11:00 - 21:00 Uhr

Freitag, Samstag: 11:00 - 22:00 Uhr

24.12.: 11:00 - 16:00 Uhr

25.12. -26.12.2022: 11:00 – 19:00 Uhr

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

Das Weihnachtsdorf Schloss Belvedere erstrahlt bis einschließlich 26. Dezember in stilvollem barocken Design. 40 hochqualitative Aussteller verzaubern in den neuen und edlen Verkaufsständen und locken in den romantischen Schlosspark des oberen Belvedere. Vor der Sehenswürdigkeit des Schlosses werden hier edle Kunsthandwerksstücke und ausgefallene Weihnachtgeschenke angeboten. Die gastronomischen Ständen verführen mit lukullischen Genüssen für alle Geschmäcker, die typisch österreichischen Punsch- und Glühweinvariationen bereiten in höchster Qualität wahre Gaumenfreuden.

1030, Prinz Eugen-Straße 27 | 18.11. bis 26.12.2022

Montag – Freitag: 11:00 – 21:00 Uhr

Samstag, Sonntag: 10:00 – 21:00 Uhr

24.12.: 11:00 – 16:00 Uhr

25. + 26.12.: 11:00 – 19:00 Uhr

Weihnachtsdorf am Stephansplatz

Erleben Sie bis einschließlich 26. Dezember Genuss, Inspiration und weihnachtliche Vorfreude auf dem Weihnachtsmarkt am Stephansplatz mit seiner traumhaften Lage direkt zu Fuße des Wiener Wahrzeichens, dem Dom zu St. Stephan: Lichterglanz und Lebkuchenduft, dampfender Glühwein und frisch gebrannte Nüsse, glänzende Kinderaugen vor festlich beleuchteten Hütten: Liebhaber stimmungsvoller Weihnachtsmärkte mit perfekter Atmosphäre und Ambiente, gepaart mit einem tollen Kunst- und Speisenangebot werden vom Weihnachtsmarkt am Stephansplatz begeistert sein.

1010, Stephansplatz | 11.11. bis 26.12.2022

11.11. bis 26.12.: 11:00 bis 21:00 Uhr

24.12.: 11:00 bis 16:00 Uhr

25. + 26.12.: 11:00 bis 19:00 Uhr



Alle Infos auf www.weihnachtdorf.at

Rückfragen & Kontakt:

MAGMAG Events & Promotion GmbH.

Cornelia Klement

Tel.: 01-407 31 30 - 20

mail to: pr @ magmag.at