Lückenschluss Radweg Krumbach - Zöbern

Arbeiten laufen

St. Pölten (OTS) - Zwischen den Gemeinden Krumbach und Zöbern wird für die Radfahrerinnen und Radfahrer eine durchgehende verkehrssichere Radverbindung geschaffen. Die Marktgemeinde Krumbach, die Gemeinde Zöbern und das Land Niederösterreich haben sich dazu entschlossen, die Radinfrastruktur für den Alltagsradverkehr zu verbessern bzw. attraktiver zu gestalten ohne dass die Radfahrerinnen und Radfahrer die Landesstraße L 137 zwischen Krumbach und Zöbern benützen zu müssen. Aus diesem Grund wird im Bereich Kampichl-Kraxenberg das Lückenschlussprojekt nun realisiert. Östlich und westlich schließt der neue Radweg an das bestehende Radwegenetz an.

Im Zuge der Errichtung des neuen Radweges ist es erforderlich, auch eine neue Brücke über den Zöbernbach zu errichten. Der neue Radwegabschnitt beginnt bei diesem neuen Brückenobjekt (Bereich Kilometer 58 der L 137) und verläuft am Südufer des Zöbernbachs bis zur Abzweigung nach Kraxenberg. Die Linienführung wird dabei unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten an das Gelände angepasst und darauf geachtet, die Einschnitte und Dämme möglichst klein zu halten. Der rund 820 Meter lange Radweg wird mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau und abschließender Asphaltdecke in einer Breite von 2,5 Metern ausgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 300.000 Euro, wovon 70 Prozent vom Land Niederösterreich und 30 Prozent von den Gemeinden Krumbach und Zöbern getragen werden. Das Projekt wird bis zum Frühjahr 2023 fertiggestellt.

