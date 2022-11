Internationale Auszeichnung für Klimaschutz-Veranlagungsstrategie der VBV-Pensionskasse

VBV-Veranlagungsstrategie zur Erreichung der Klimaziele für das gesamte Aktienportfolio gilt als Vorbild für andere Anbieter.

Wien (OTS) - Von 2. bis 4. November 2022 fand in Den Haag der WorldPensionSummit statt. Bei dieser internationalen Konferenz kamen Pensionsfonds und Anbieter von betrieblicher Altersvorsorge sowie zahlreiche PensionsexpertInnen aus der gesamten Welt zusammen. Vor Ort wurden dieses Jahr fünf Innovationen von einer renommierten internationalen Jury im Bereich der kapitalgedeckten Vorsorge ausgezeichnet. Unter den Preisträgern ist auch ein österreichisches Unternehmen, die VBV-Pensionskasse. Konkret gewann die VBV-Pensionskasse bei den P&I WorldPensionSummit Innovation Awards die Auszeichnung in der Kategorie „Investment“ für „Climate Impact – Ausrichtung an SDG13“. Dabei wurde die VBV-Veranlagungsstrategie zur Erreichung der Klimaziele für das gesamte Aktienportfolio im Wert von 3 Mrd. Euro und das Portfolio für Unternehmensanleihen im Wert von 1 Mrd. Euro von der internationalen Jury als Vorbild für andere Anbieter erachtet.

Führende nachhaltige Pensionskasse

„Diese internationale Auszeichnung für unsere nachhaltige Veranlagungsstrategie freut uns ganz besonders. Wir haben unsere Veranlagung schon vor Jahren am Pariser Klimaziel ausgerichtet und sehen dies als unsere Verantwortung als führendes heimisches Unternehmen“, sagt Günther Schiendl, Veranlagungsvorstand der VBV-Pensionskasse.

Der VBV-Pensionskasse ist Nachhaltigkeit ein besonders wichtiges Anliegen. Deshalb ist die VBV auch die erste österreichische Pensionskasse in der Green Finance Alliance des Klimaschutzministeriums. Mitglieder der Green Finance Alliance nehmen eine Vorreiterrolle für den Klimaschutz ein und zeigen die Vereinbarkeit von Klimaschutz und nachhaltigem Wirtschaften.

Die VBV-Pensionskasse ist als Teil der VBV-Gruppe Österreichs Marktführerin bei Betriebspensionen. Zahlreiche namhafte Arbeitgeber aus allen Bereichen der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors haben ihre betriebliche Altersvorsorge der VBV anvertraut. Dadurch haben bereits mehr als 330.000 Personen eine ergänzende Pensionsvorsorge über die VBV-Pensionskasse. www.vbv.at/pensionskasse

