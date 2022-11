„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“: Folge 3 am 11. November in ORF 1

Work-Life-Balance, eine Pressekonferenz und ein Wiener Kaffeehaus – die Challenges der dritten Show

Wien (OTS) - In der Woche vor dem großen Finale der „Comedy Challenge“ müssen die acht Comedytalente ordentlich Gas geben, um dem Gewinn der eigenen ORF-Show einen Schritt näher zu kommen. Am Freitag, dem 11. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 warten neben den Mentoren und dem Publikum wieder zahlreiche Herausforderungen auf Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia.

Bei der „Pressekonferenz“-Challenge hat der Hauptprotagonist keine Ahnung, wer er ist und warum er eigentlich eine Pressekonferenz gibt. Erst durch die Fragen der anwesenden „Journalisten“ kann er das möglicherweise herausfinden. In „Ferngesteuert“ müssen zwei Comedians in einem Wiener Kaffeehaus den Gästen das servieren, was ihnen Mentor Andreas Vitásek ins Ohr flüstert. Apropos Mentoren: Auch die müssen wieder ran! In der Rubrik „Mentor ärgere dich nicht“ sollen sie Songtitel erkennen, die sie nicht hören, sondern nur von ihren Schützlingen vorgespielt bekommen. Vor allem Manuel Rubey hat damit so seine Probleme ...

In der „Tonspur“-Challenge spielen zwei Comedians eine Szene und zwei andere geben die Geräusche zur Szene vor. „Und Action“ ist eine Challenge, bei der den Kandidatinnen und Kandidaten Rollen und ein Thema vorgegeben werden. Sie spielen eine Szene so lange, bis der Regisseur andere Anweisungen gibt. Im Revival des Kultklassikers „echt fett, echt neu“ konfrontieren die Comedians Menschen auf der Straße mit skurrilen Situationen. Die „Stand-up-Challenge“ dreht sich dieses Mal um das Thema „Work-Life-Balance“ und in „Meiner Meinung nach“ beschäftigen sich die Comedytalente humorvoll mit dem Thema „Energiesparen“. Außerdem müssen sich zwei Kandidaten in der vorab gedrehten Überraschungschallenge im „Fakt oder Fake“-Studio als Experten beweisen. Zum Abschluss der Show bekommen die acht Talente in „Nur Fragen“ am eigenen Leib zu spüren, dass es in Arbeit ausarten kann, wenn man einen Dialog führen muss, der ausschließlich aus Fragen besteht. Viel Arbeit, aber auch ganz viel Spaß!

Auf der Zielgeraden zum „Comedy Champ 2022“

Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey oder Andreas Vitásek: Welche/r Mentor/in hat seine Schützlinge am besten für die Challenges gecoacht? Und welches der acht Comedytalente kann die meisten Punkte sammeln und so den Tagessieg für sich verbuchen? Am Ende der Sendung bewerten Jury und Studiopublikum unabhängig voneinander die Performances der Comedians und vergeben ihre Punkte. Wen wird Moderatorin Gabi Hiller als Tagessieger/in der dritten Sendung küren? Und: Wer sammelt in den vier Sendungen insgesamt die meisten Punkte und wird „Comedy Champ 2022“ – und gewinnt somit eine eigene ORF-Show?

„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ online und on-Demand

Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Fans können auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. Außerdem haben die Zuschauer/innen die Möglichkeit, für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten aus der jeweiligen Sendung abzustimmen. Das Ergebnis des Votings wird jeweils am darauffolgenden Freitag veröffentlicht. „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Außerdem steht auf Flimmit (flimmit.at) jede Woche eine neue Folge zum Streamen bereit.

