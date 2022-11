Bezirksmuseum Liesing: Vernissage „Reflecting HERstoy“

Wien (OTS/RK) - Das Leben und Schaffen 4 jüdischer Fotografinnen aus der Vergangenheit beleuchtet eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Reflecting HERstory“, die im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) im Zeitraum von Freitag, 11. November, bis Mittwoch, 21. Dezember, zu besichtigen ist. Künstlerische Arbeiten von 4 Lichtbildner*innen aus heutiger Zeit runden die fotografischen Rückblicke ab und erzeugen spannende Kontraste. Die allgemein zugängliche Vernissage am Freitag, 11. November, beginnt um 19.00 Uhr. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Heide Liebhart) vergibt Zählkarten: Telefon 0664/187 84 87.

Auskünfte via E-Mail einholen: bm1230@bezirksmuseum.at

Besucher*innen dieser Schau werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien gebeten. Das Publikum erfährt Wissenswertes über Künstlerinnen aus den 1920ern und 1930ern (Madame d‘ Ora, Pepa Feldscharek, Trude Fleischmann und Adele Perlmutter) und über deren eindrucksvolles innovatives Tun. 4 zeitgenössische Fotograf*innen sind an dem Projekt beteiligt: Antonia Coffey, Helmut Haider, Helga Knirsch und Gabriele Johanna Schatzl. Das Museum ist jeweils Mittwoch und Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Sperre: Schulfreie Tage und Feiertage. Informationen zur Ausstellung „Reflecting HERstory“ fordern Interessierte via E-Mail an: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/



