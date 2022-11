FPÖ – Nepp: Ludwig muss Asylstopp für Wien durchsetzen

Ressourcen sind erschöpft – eigene Bevölkerung muss beschützt und versorgt werden

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig auf, beim heutigen Bundesasylgipfel mit Innenminister Karner einen Asylstopp für Wien anzukündigen. „Wien hat fast doppelt so viele Asylwerber in der Grundversorgung wie vom Bund vorgegeben. Tatsache ist, dass die Wiener SPÖ mit Geldgeschenken Sozialzuwanderer aus aller Herren Länder nach Wien lockt, die dann jahrelang im roten Mindestsicherungsmodell durchgefüttert werden. Damit muss endlich Schluss sein. Wir haben massenhaft armutsgefährdete Österreicher zu versorgen, die sich aufgrund der Teuerungspolitik von SPÖ-Ludwig das Leben nicht mehr leisten können. Daher haben wir keine Ressourcen mehr für Sozialmigranten aus dem arabischen Raum und aus Afrika“, so Nepp.

Nepp verweist auf die tragische Vergewaltigungsserie und die Ausschreitungen in der Halloween-Nacht, wo Migrantenbanden mit Waffen um sich geschossen und ganze Straßenzüge verwüstet haben. „Wir haben die Verpflichtung, unsere eigene Wiener Bevölkerung zu beschützen und in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Daher muss der Bürgermeister dem Innenminister heute klar signalisieren, dass unsere Möglichkeiten erschöpft sind und keine illegalen Migranten mehr aufgenommen werden können“, verlangt der Wiener FPÖ-Obmann.

