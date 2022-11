Transatlantische Innovationskraft als wesentlicher Treiber im Klimaschutz

Wien (OTS) - Am gestrigen Abend lud die Amerikanische Handelskammer in Österreich, AmCham Austria, gemeinsam mit HP Österreich in den Presseclub Concordia in Wien. Dort wurde im exklusiven Rahmen über die Zukunft der transatlantischen Zusammenarbeit in Sachen Klimaschutz diskutiert. Mit dem Ziel, auf europäischer Ebene bis 2050 den Status der Klimaneutralität zu erreichen, hat die österreichische Bundesregierung wie auch die Regierung von US-Präsident Joe Biden den Klimaschutz durch eine Vielzahl von politischen Maßnahmen priorisiert. In der Diskussion des hochkarätig besetzten Panels rund um Bundesministerin Leonore Gewessler, EU-Botschafter Martin Selmayr, Michael Smetana (Managing Director HP Österreich) und AmCham-Präsident Michael ging es deshalb auch um die Frage nach dem Beitrag, den modernste Technologien und die Innovationskraft von Tech-Unternehmen beim Klimaschutz leisten können.

In Ihrer Eröffnungsrede betonte Victoria Kennedy, Botschafterin der USA in Österreich, die Wichtigkeit der bilateralen Beziehungen im Kontext des Klimaschutzes. Das anschließende Panel, moderiert von Autor und Journalist Helmut Spudich, widmete sich einer Vielzahl von Themen. Dabei auch im Fokus: die Bedeutung des technologischen Austausches über den Atlantik hinweg als ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Erreichung der straffen Klimaziele im Kontext des Green Deal der Europäischen Union. Um das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 zu erreichen, benötigt es – darin waren sich alle Panel-Teilnehmer:innen einig – Verantwortung und klare Maßnahmen von Seiten der Politik als auch von Seiten der Wirtschaft, um die digitale Transformation in Kombination mit der Nachhaltigkeitstransformation zu ermöglichen.





