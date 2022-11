Der Rachefeldzug der „Totenfrau“ geht weiter: Morgen zwei neue Episoden des ORF/Netflix-Serienevents in ORF 1

Am Donnerstag, 10. November, ab 20.15 Uhr: Folgen 3 und 4 der Bestsellerverfilmung

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start mit bis zu 714.000 Zuschauern macht Anna Maria Mühe als Bernhard Aichners „Totenfrau“ morgen, am Donnerstag, dem 10. November 2022, ab 20.15 Uhr in zwei neuen Episoden der sechsteiligen ORF/Netflix-Serie weiter Jagd auf die Mörder ihres Mannes. Am Montag, dem 14. November, stehen schließlich die beiden finalen Folgen auf dem Programm von ORF 1.

Regisseur Nicolai Rohde inszenierte bildgewaltig und topbesetzt die sechsteilige Thriller-Serie. An der Seite von Anna Maria Mühe als Blum standen die österreichischen Schauspielerinnen und Schauspieler Michou Friesz, Robert Palfrader, Simon Schwarz, Gregor Bloéb, Andrea Wenzl und Gerhard Liebmann vor der Kamera. Die Drehbücher schrieben Barbara Stepansky, Wolfgang Mueller, Benito Mueller, Mike Majzen und Nicolai Rohde. Weiters spielen Yousef Sweid, Felix Klare, Hans Uwe Bauer, Emilia Pieske, Lilian Rosskopf, Romina Küper, Sebastian Hülk, Shenja Lacher, Peter Kurth, Wolfram Koch, Britta Hammelstein u. v. a.

Folge 3: „Fürchte dich vor den Lebenden“

Donnerstag, 10. November, 20.15 Uhr, ORF 1

Das plötzliche Verschwinden des Mannes nach dem Treffen mit Blum bleibt nicht unbemerkt. Seine Mutter, die im Ort sehr einflussreiche Geschäftsfrau Johanna Schönborn (Michou Friesz), stellt Nachforschungen an. Es ist unklar, wer wen im Dorf deckt. Beim Sichten des Mobiltelefons ihres ersten Opfers kommt Blum auf die Spur eines weiteren Täters – sie sucht ihn auf.

Folge 4: „Mutterliebe“

Donnerstag, 10. November, 21.05 Uhr, ORF 1

Zerfressen von Zweifeln unterbricht Blum ihren Rachefeldzug. Doch als ihr Sohn Tim (Lilian Rosskopf) als Druckmittel entführt wird, kennt sie keine Gnade mehr. Während ihre Tochter Nela (Emilia Pieske) mit gestohlenem Formaldehyd aus dem Bestattungsinstitut bei einer Party auftrumpfen will, verfolgt Blum eine Spur zu einem weiteren Täter. Es kommt zu einem lebensbedrohlichen Kampf.

Die „Totenfrau“ – eine Produktion von Barry Films und Mona Film in Koproduktion mit Netflix, ORF & SquareOne Productions mit Unterstützung der Cine Tirol Film Commission – wird auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt.

