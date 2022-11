SPÖ-Einwallner: Karner verursacht ein Unterbringungschaos der Sonderklasse

Beratungen mit den Ländern hätten vor Monaten stattfinden müssen

Wien (OTS/SK) - „Der Gipfel mit den Ländern, zu dem Karner heute lädt, kommt ein halbes Jahr zu spät. Spätestens seit im Burgenland und in Traiskirchen die Alarmglocken geläutet haben, hätte sich der Minister mit den Ländern beraten müssen. Karners Unvermögen hat Österreich jetzt ein Unterbringungschaos der Sonderklasse beschert“, kommentiert SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner die Ankündigung eines Gipfels mit den Landeshauptleuten. ****

„Das aktuelle Bild ist ein komplettes Managementversagen. Ohne einen Schritt auf die Länder und Gemeinden zuzugehen und ohne einen Hauch der langfristigen Planung hat Karner uns sehenden Auges in dieses Chaos hineingeleitet. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo sich Bund, Länder und Gemeinden gegenseitige Bescheide, Verfahren und Drohungen an den Kopf werfen, bevor sie auch nur einen Schritt aufeinander zugehen. Das hat der Innenminister provoziert“, führt der Abgeordnete weiter aus. (Schluss) sd/lp

