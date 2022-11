Kulturforum Brigittenau: „Best Of Musicals“ am 11.11.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kulturforum Brigittenau“ veranstaltet für Freund*innen des gepflegten Liedertheaters einen Abend im „Haus der Begegnung Brigittenau“ (20., Raffaelgasse 11-13): Am Freitag, 11. November, fängt dort um 19.00 Uhr das beschwingte und bewegende Programm „The Best Of Musicals“ an. Mitwirkende sind die routinierten Sänger*innen und Darsteller*innen Carin Filipcic, Lisa Antoni, Alexander Auler und Thomas Smolej sowie der bewährte Pianist Christian Koch. Der Zutritt ist frei. Das Publikum muss bei der vom Bezirk geförderten Veranstaltung die geltenden Corona-Vorschriften beachten. Zudem sind Anmeldungen erforderlich: Telefon 0664/19 44 208 (Christine Maly). Info und Platz-Reservierung per E-Mail: maly.christine@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

Carin Filipcic (Fanbase): https://de-de.facebook.com/Carin.Filipcic.Official.Fanbase/

Lisa Antoni: www.lisaantoni.com

Alexander Auler (Facebook): https://de-de.facebook.com/alexanderauler.official/

Thomas Smolej (Operabase): www.operabase.com/artists/thomas-smolej-105305/de

Christian Koch (MUK): https://muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/christian-koch.html

