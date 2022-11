Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Fliegen lernen!“ in St. Pölten bis „Das blaue Klavier“ in Waidhofen an der Ybbs

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Donnerstag, 10. November, bringen LOTTALEBEN & theater.nuu, begleitet von Live-Musik der Band Fräulein Hona, ab 16 Uhr im Kleinen Saal des Festspielhauses St. Pölten für Kinder ab fünf Jahren „Fliegen lernen!“ über den vermeintlich unmöglichen Traum vom Fliegen auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum ist morgen, Donnerstag, 10. November, ab 20.30 Uhr mit Fanfare Ciocarlia eine der besten Balkan-Brass-Bands zu Gast. Am Dienstag, 15. November, präsentiert dann Gitarren-Legende Al Di Meola ab 20 Uhr mit seiner Band sein letztes Album „Across the Universe“ mit 14 neu interpretierten Beatles-Songs. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im Kunsthaus Horn stellt Klaus Haidl morgen, Donnerstag, 10. November, ab 19.30 Uhr in einem Soloprogramm mit Werken von Vincenzo Galilei, John und Robert Dowland, Arvo Pärt, Francis Poulenc, Kurt Schwertsik, Chris Thile u. a. klassische und populäre Musik sowie Instrumente von 1500 bis heute einander gegenüber. Nähere Informationen und Karten unter 02982/2426 und www.jeunesse.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 10. November, bringt Jelena Poprzan mit ihrem Quartett ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk vertonte Gedichte der polnischen Widerstandskämpferin Tamar Radzyner sowie Eigenkompositionen für vierköpfiges Ensemble zu Gehör. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at bzw. www.tischlereimelk.at.

Am Freitag, 11. November, kombiniert das Jazztrio TRIS ab 19.30 Uhr im Lokal Yellow in Amstetten in seinem Projekt „Endangered Species“ lyrische Kompositionen, freie Improvisationen, Texte und Poetry-Slams. Nähere Informationen und Karten beim Kulturhof Amstetten unter 0676/7536781 bzw. 0664/5316963 und www.kulturhof.at.

Am Freitag, 11. November, bringt auch das Südtiroler Volksmusik-Ensemble ALUNA „Klänge aus Meran“ in das Haus der Regionen in Krems/Stein; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at bzw. www.oeticket.com.

Im Kino im Kesselhaus am Campus Krems hingegen präsentiert am Freitag, 11. November, das Grazer Gitarre-Bass-Schlagzeug-Trio The Base rund um Frontman Norbert Wally in einem Live-Konzert sein jüngstes Album „Lick A Stone Kill A Fly“. Beginn ist um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Musik von Henry Purcell u. a. mit Texten von William Shakespeare u. a. verschränkt das Konzert „My Love Is as a Fever“ mit Tobias Moretti und dem Ensemble Wood Sounds am Freitag, 11. November, ab 18.30 Uhr in der Klosterkirche Imbach. Nähere Informationen und Karten unter www.kirchenkunstkremstal.at.

Gleich zwei Mal spielt das Jazzensemble Aufmessers Schneide in den nächsten Tagen sein neues Konzertprogramm mit Bezügen zu nationalen und weltpolitischen Geschehnissen der letzten Jahre wie „Moria“ oder „Terror in Vienna": am Freitag, 11. November, ab 20.22 Uhr (sic) im Sparkasse.Event.Raum in Zwettl und am Samstag, 12. November, ab 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf. Nähere Informationen und Karten für Zwettl unter 0680/3320670 und www.syrnau.at bzw. für Purkersdorf unter 0664/73040110 und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Im Rahmen des Kammermusik-Konzertzyklus „Variacello“ im BORG Wiener Neustadt erklingt am Samstag, 12. November, ab 17 Uhr unter dem Titel „Forellenquintett“ neben Franz Schuberts titelgebendem Werk auch Gustav Mahlers Klavierquartett in a-moll; gestaltet wird das Konzert von Peter Schuhmayer an der Violine, Thomas Selditz an der Viola, Stefan Teufert am Violoncello, Josef Niederhammer am Kontrabass und Dorothy Khadem-Missagh am Klavier. Nähere Informationen und Karten unter e-mail info.variacello @ gmail.com und www.variacello.com bzw. www.oeticket.com.

„Big Band Meets Beethoven" heißt es am Samstag, 12. November, im Theater am Steg in Baden, wo die Big Band Pfaffstätten unter der Leitung von Markus Geiselhart ab 19.30 Uhr gemeinsam mit der Sängerin Barbara Neuhauser Lieder von Ludwig van Beethoven in Swing-Arrangements zur Aufführung bringt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Ebenfalls am Samstag, 12. November, macht Alexander Eder samt Band Station im VAZ St. Pölten und stellt ab 20 Uhr neben seiner neuen Single „Für diesen Moment" auch Songs seines kommenden Albums „Ganz normal gestört" vor. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Schließlich präsentiert der Schweizer Universalmusiker Mathias Rüegg beim „Klangraum im Herbst“ im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs am Samstag, 12. November, ab 19.30 Uhr mit „Das blaue Klavier“ einen romantischen Liedzyklus sowie dessen zeitgemäße Bearbeitung nach deutschen Texten, die von Musik handeln. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511-255 und www.klangraumimherbst.at.

