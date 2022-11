DOUGLAS kürt Sieger*innen der Start-up Challenge BEAUTY FUTURES (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Gewinner*innen der DOUGLAS Start-up Challenge "BEAUTY FUTURES" stehen fest: Drei Bewerber*innen konnten sich beim großen Finale im DOUGLAS Headquarter in Düsseldorf in den Kategorien "Beauty & Health Product Innovation", "Beauty & Health Digital Solution" und "Sustainability Innovation" behaupten. Mit dem Wettbewerb gibt DOUGLAS jungen Unternehmen die Chance zu einer Zusammenarbeit mit Europas führender Premium-Beauty- und Health-Plattform.

In der Kategorie "Beauty & Health Product Innovation" wurde das Berliner Start-up Dr. Vivien Karl ausgezeichnet. Die Gründerinnen haben sich zum Ziel gesetzt hat, das intime Wohlbefinden von Frauen in verschiedenen Lebensphasen mit natürlichen, ästhetischen und wissenschaftlich fundierten Intimpflegeprodukten zu stärken.

In der Kategorie "Beauty & Health Digital Solution" konnte sich FORMEL Skin durchsetzen, das virtuelle Dermatologie-Dienstleistungen mit einem umfassenden digitalen Begleiter und hochwertigen physischen OTCH-Hautpflegeprodukten kombiniert und damit die Jury von sich überzeugen konnte.

Mit ihrer Idee von wasserloser und nachhaltiger Hautpflege in wiederverwendbaren Terrakotta-Skulpturen hat Oquist Cosmetics in der dritten Kategorie "Sustainability Innovation" gewonnen. Das schwedische Start-up hat den Begriff #skinterior geprägt und ist das erste Unternehmen weltweit, das Hautpflegeprodukte auf diese Weise lagert und verkauft.

Bei der bereits vierten Edition des DOUGLAS Start-up-Wettbewerbs haben mehr als 150 Unternehmen aus weltweit 23 Ländern teilgenommen und ihre innovativen Ideen und Produkte vorgestellt. "Aufstrebende und vielversprechende Start-ups zu finden und zu fördern, ist eine Win-Win-Situation für alle", sagte Tina Müller, ehemalige DOUGLAS Group CEO und Schirmherrin der Start-up Challenge. "Die jungen Gründer*innen profitieren von der Expertise und Reichweite von führenden Unternehmen wie DOUGLAS und können mit dieser Unterstützung ihr Potenzial voll ausschöpfen - während DOUGLAS gleichzeitig nah am Puls der Zeit ist, innovative Ideen kennenlernt, neue Trends frühzeitig aufgreifen und die Innovation und Transformation der Branche aktiv vorantreiben kann. Ich bin begeistert vom Mut und Gründergeist unserer Bewerber*innen."

Chance zur Zusammenarbeit mit DOUGLAS

Die Sieger*innen erhalten nun die Chance auf eine Zusammenarbeit mit DOUGLAS und damit die Möglichkeit, dank verschiedener Kanäle und rund 50 Mio. DOUGLAS Beauty Card Inhaber*innen die Bekanntheit und Sichtbarkeit ihrer Marke massiv zu steigern.

"Die Qualität und Vielfalt der Bewerbungen nimmt von Jahr zu Jahr zu und es begeistert mich, dass wir mittlerweile so viele internationale Einsendungen sehen", so Isabell Hendrichs, Chief Assortment and Purchasing Officer DOUGLAS Group. "Es ist bemerkenswert, dass fast alle neuen Produktbewerbungen mittlerweile auf Clean Beauty setzen. Das ist ein positives Zeichen und bestätigt, dass sich der Trend zu Nachhaltigkeit in der Beauty-Branche weiter durchsetzt."

Zudem wurden in diesem Jahr erstmalig zwei Sonderpreise unter allen Finalist*innen vergeben: LANIN LABS gewann eine Listung beim DOUGLAS Tochterunternehmen NICHE BEAUTY. Dermanostic erhielt außerdem ein strategisches Branding- und Beratungspaket speziell für junge Unternehmen und Start-ups von Jung von Matt START.

"Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit dermanostic. Viele junge Unternehmen haben spannende Ideen, aber noch nicht das Team und die Erfahrung, diese auch in ihrem Branding zu spiegeln. Wir werden mit unseren Expert*innen dabei helfen, mit einer individuellen Markenstrategie und passendem Design das volle Potenzial sichtbar zu machen", erläutert Paul-Christian Brenndörfer, Strategic Lead Jung von Matt START.

Namhafte Jury wählt Gewinner*innen aus

Die Sieger*innen wurden in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt: Nach einer ersten Vorauswahl durch eine interne DOUGLAS Jury wurden die verbliebenen Unternehmen auf der Shortlist von einer hochkarätigen Jury aus internen und externen Juror*innen bewertet.

In der Jury des diesjährigen Wettbewerbs waren Tina Müller (ehemalige DOUGLAS Group CEO und Mitglied des Aufsichtsrats bei DOUGLAS), Susanne Cornelius (CEO DOUGLAS Brands), Isabell Hendrichs (Chief Assortment and Purchasing Officer DOUGLAS Group) und Caroline Schmitt (CMO DOUGLAS Group) sowie Philipp Westermeyer (Gründer OMR), Lea-Sophie Cramer (Gründerin & Angel Investor), Tijen Onaran (Gründerin, Investorin & Autorin), Sara Nuru (Mitgründerin nuruCoffee & nuruWomen e.V.), Michael Schummert (CEO & Gründer M4Trinity), Janna Linke (Moderatorin & Podcast-Host), Paul-Christian Brenndörfer (Strategic Lead Jung von Matt START), Julia Krempin (Chefredakteurin Business Punk) und Vanessa Stützle (CEO Luqom Group).

"Ich finde den Ansatz von DOUGLAS großartig, sich selbst als Enabler für Start-ups zu verstehen. Gerade die Beauty-Branche befindet sich in einer großen Transformation - das ist eine tolle Chance für junge Unternehmer*innen. Auf der Shortlist von BEAUTY FUTURES waren eine Reihe von Unternehmen, die mich mit ihren Ideen begeistert haben. Am Ende war für mich der Innovationsgrad das entscheidende Kriterium", sagte Sara Nuru (Mitgründerin nuruCoffee & nuruWomen e.V.).

Über die Gewinner*innen:

Beauty & Health Product Innovation: Dr. Vivien Karl und Julia Huhnholz von Dr. Vivien Karl (www.vivienkarl.com)

Beauty & Health Digital Solution: Dr. Sarah Bechstein, Florian Semler und Anton Kononov von Formel Skin Derma GmbH (www.formelskin.de)

Sustainability Innovation: Olga Rinquist und Pavel Babneevs von Oquist Cosmetics (www.oquistcosmetics.com)

Sonderpreis - Strategisches Branding- und Beratungspaket speziell für junge Unternehmen und Start-ups von Jung von Matt START: Dr. Ole Martin, Dr. Alice Martin, Dr. Estefanía Lang und Patrick Lang von Dermanostic GmbH (www.dermanostic.com)

Sonderpreis - Listung bei NICHE BEAUTY: Azuka Stekovics von LANIN LABS (www.laninlabs.com)

