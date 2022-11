Fußschmerz adé: Fuß-Spezialteam Speisings stellt sich vor

Patient*innen-Infoveranstaltung am 30. November ab 14 Uhr zu fußchirurgischen Themen

Wien (OTS) - Im Orthopädischen Spital Speising sind alle Füße „gut aufgehoben“: Eingriffe am Fuß – wie zum Beispiel die Korrektur von Hallux-valgus-Fehlstellungen – werden hier mit viel Routine und höchstem Know-how durchgeführt. Das Fuß-Spezialteam unter Leitung von Oberarzt Dr. Clemens Mansfield ist international anerkannt und mit einem bekannten Gütesiegel zertifiziert.

Um Patientinnen* und Patienten* einen umfassenden Einblick in die Leistungen des Fuß-Spezialteams zu geben, lädt das Orthopädische Spital Speising am Mittwoch, den 30. November von 14 bis 17 Uhr zu einer Infoveranstaltung in den Gesundheitspark Wien-Speising, Speisinger Straße 111 (neben dem Orthopädischen Spital Speising), ein. Alle Interessent*innen sind nach Voranmeldung unter www.oss.at/fussinfo herzlich willkommen.

Vorgestellt werden am Infonachmittag unter anderem moderne minimalinvasive Techniken in der Fußchirurgie, Möglichkeiten der Endoprothetik am Fuß und Sprunggelenk und Innnovationen bzw. aktuelle, spannende Forschungsprojekte. Auch die Bedeutung der Zertifizierung („FußCert“) wird genau erläutert.

Das Fußteam der Speisinger Fachklinik freut sich auf viele interessierte Wienerinnen* und Wiener*

Rückfragen & Kontakt:

Orthopädisches Spital Speising GmbH

Pressestelle

Dr. Pierre Saffarnia

++43 1/ 80 182 - 1205

pr @ oss.at