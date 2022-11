Ausstellungseröffnung: HUMAN RIGHTS SPACE

Ausstellung zur Auseinandersetzung mit Kinder- und Menschenrechten in der Bildungsdirektion für Wien

Wien (OTS/RK) - Ab heute können Schulklassen, Jugendgruppen und alle Interessierten in der Bildungsdirektion für Wien Kinder- und Menschenrechte in einer interaktiven Ausstellung erleben. Der Human Rights Space ist ein Begegnungsort zur Auseinandersetzung und wurde gemeinsam mit mehr als 200 Kindern und Jugendlichen und zahlreichen Partnerorganisationen gestaltet und ist barrierefrei zugänglich. Stimmen, Zeichnungen und Ideen der beteiligten Kinder und Jugendlichen sind in die Ausstellung eingeflossen.

Die Ausstellung lädt zum Ausprobieren, Sehen, Tasten, Anhören, Nachdenken und Aktiv-werden ein. Basierend auf dem Menschenrechtsbildungsdreieck setzt sie an der Vermittlung von Wissen, Haltungen und Fähigkeiten zu Menschenrechten und Kinderrechten an. Zu jedem Themenmodul finden sich auf einer eigenen Tafel die wichtigsten Anlaufstellen.

„Ich freue mich sehr, dass die Bildungsdirektion für Wien ein Ort ist, an dem sich Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Pädagog:innen oder Betreuungspersonen mit den Kinderrechten auseinandersetzen. Kinderrechte prägen das Leben der Kinder jeden Tag und das auch in der Schule. Das beginnt mit der Gestaltung des Klassenraums und geht bis hin zur Teilhabe an komplexeren Entscheidungsprozessen. Sich mit den Kinderrechten zu beschäftigen, ist ein wichtiger Bestandteil pädagogischer Arbeit und bildet die Basis des Miteinanders. Denn nur, wenn man Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet, können sie sich frei entwickeln und entfalten“, ist Bildungsdirektor Heinrich Himmer überzeugt.

„In Wien sind Kinderrechte von zentraler Bedeutung. Neben einer entsprechenden Verankerung im Regierungsprogramm ist aber vor allem die praktische Umsetzung essenziell. Die interaktive Ausstellung „Human Rights Space“ ist ein großartiges Projekt, wo Kinder und Jugendliche auf spielerische Art Kinder-und Menschenrechte fühlen, erfahren und kennenlernen können. Ich freue mich als Wiener Bildungsstadtrat sehr, dass die Bildungsdirektion das Thema für die breite Öffentlichkeit aufbereitet und hoffe auf viele teilnehmende Kinder und Jugendliche“, so Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat von Wien.

„Solange Kinder und Jugendliche ihre Rechte nicht kennen, wissen sie nicht, wenn diese verletzt oder nicht respektiert werden. Deshalb braucht es einen sicheren Ort zum Mitmachen und Entdecken, wo Menschen- und Kinderrechte gelebt und Kinder und Jugendliche unterstützt und gestärkt werden, wenn sie sich für ihre Rechte einsetzen wollen“, sagt MMag.a Katharina Schuller, MA, Gründerin des Human Rights Space.

Die interaktive Ausstellung ist in fünf Themenbereiche gegliedert, die von den Kindern und Jugendlichen selbst gewählt wurden:

Was sind Menschenrechte und Kinderrechte

Das Recht auf Bildung

Das Recht auf Schutz vor Gewalt

Das Recht auf psychische Gesundheit

Das Recht auf Schutz vor Diskriminierung



Zielgruppe sind Schüler:innen ab 10 Jahren sowie außerschulische Gruppen. Auch Erwachsene sind im Human Rights Space willkommen. Nach vorheriger Anmeldung kann die Ausstellung in Form einer Entdeckungsreise besucht werden. Die Dauer beträgt ca. 90 Minuten. Anfragen für Ausstellungsbesuche bitte an: office@humanrightsspace.at

Es besteht die Möglichkeit, den Ausstellungsbesuch mit einem Workshop zu kombinieren: Der Kooperationspartner Amnesty International Österreich bietet den Workshop „Menschenechte – was hat das mit mir zu tun“ für Schüler:innen der Sekundarstufe 1 und 2 und Berufschüler:innen an. Der Workshop dauert inkl. Ausstellungsführung ca. 2 bis 3 Stunden und kann entweder zu einem früheren Zeitpunkt im Klassenzimmer stattfinden oder direkt vor dem Ausstellungsbesuch vor Ort.

Anfragen für Workshop-Buchungen bitte über: https://www.amnesty.at/academy/schule/workshops/interaktive-ausstellung-zu-menschen-und-kinderrechten/

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.00 bis 11.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 bis 11.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 bis 11.00 Uhr

Jeden Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr findet ein Nachmittag der offenen Tür statt. Einzelpersonen sowie Kleingruppen können die Ausstellung ohne Voranmeldung besuchen.

Ort:

Renngasse 18, 1010 Wien (Seiteneingang der Bildungsdirektion für Wien)

Das Angebot wird in den nächsten Monaten gemeinsam mit den Partnerorganisationen des Human Rights Space weiterentwickelt und auf der Website des Human Rights Space stets aktualisiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://humanrightsspace.at/

Pressefotos finden Sie hier: https://humanrightsspace.at/presse/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektor Heinrich Himmer

Tel.: 01 525 25 77014

Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at



Rückfragen zum Projekt:

MMag.a Katharina Schuller, MA

Gründerin des Human Rights Space

Tel.: 0681 84053429

Mail: katharina.schuller @ humanrightsspace.at

humanrightsspace.at