Bezirksmuseum 15: Vortrag „Der 11. November 1918“

Wien (OTS/RK) - Nikolaus Wostry vom „Filmarchiv Austria“ referiert am Freitag, 11. November, ab 17.30 Uhr, in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4). Der Titel des Vortrages lautet „Der 11. November 1918“. Dabei behandelt der Experte die Thematik „Das Kino im Österreich der späten Donaumonarchie und der frühen Republik“. Im Anschluss an die Erklärungen beantwortet der Fachmann die Fragen der Gäste. Der Eintritt zum Vortragsabend ist kostenlos. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Brigitte Neichl) bittet um Spenden. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. Kontakt per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.



Nikolaus Wostry umrahmt seine Erläuterungen mit interessanten historischen Spiel-, Propaganda-, Werbe- und Dokumentarfilmen. Die Veranstaltung dauert bis 19.00 Uhr. Teilnehmer*innen müssen die aktuellen Corona-Regelungen einhalten. Außerdem ersucht die freiwillig wirkende Museumsmannschaft die Besucher*innen um die Verwendung eigener FFP2-Schutzmasken. Detaillierte Angaben über das Museum sind im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

