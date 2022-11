Barbara Stöckl im Gespräch mit Paul Pizzera & Otto Jaus, Barbara Schett, Katja Gasser und Pater Karl Wallner

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 10. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 10. November 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 das Musik- und Kabarettduo Paul Pizzera & Otto Jaus, Ex-Tennisstar und Sportreporterin Barbara Schett, ORF-Kulturjournalistin und Literaturkritikerin Katja Gasser sowie Pater Karl Wallner, Ordenspriester im Stift Heiligenkreuz, zu Gast bei Barbara Stöckl.

Das Erfolgsduo der Musik- und Kabarettszene „Pizzera & Jaus“ setzte dieses Jahr ein besonderes Zeichen: Drei Abende in Folge spielten Paul Pizzera und Otto Jaus in der ausverkauften Wiener Stadthalle. Dass der Germanist und der ehemalige Sängerknabe auch vor politischer Kritik und Satire nicht zurückschrecken, bewiesen sie mit ihrer neuinterpretierten Version des Volksliedes „die gedanken san frei“, die auch am aktuellen Album „Comedian Rhapsody“ zu finden ist. Wie wichtig ist es den beiden – besonders in Zeiten wie diesen – Stellung zu beziehen und auf Missstände aufmerksam zu machen?

Als ehemalige Nummer sieben der Welt ist Barbara Schett Österreichs erfolgreichste Tennisspielerin. In ihrer Biographie „Ich bin was ich bin“ gibt die gebürtige Tirolerin, die mittlerweile in Australien lebt, private Einblicke in ihre Erfolgsgeschichte. Im Gespräch mit Barbara Stöckl verrät die 46-Jährige, wie sie ihren Ehemann, Ex-Tennisprofi Joshua Eagle, in Australien kennenlernte, und erzählt von ihrem Leben auf zwei Kontinenten.

Ordenspriester Pater Karl Wallner lebt als Zisterziensermönch in Stift Heiligenkreuz. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt der 59-Jährige, der 2008 mit gregorianischer Choralmusik internationale Bekanntheit erlangte, dass die erste Zeit im Kloster recht einsam war. Doch das ließ ihn an seiner Entscheidung nie zweifeln. Als Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke und der Hilfsorganisation „missio“ feiert er heuer deren 100-jähriges Bestehen in Österreich.

„Von mir braucht niemand ein Buch zu befürchten“, lautete das bisherige Credo der ORF-Kulturjournalistin und Literaturkritikerin Katja Gasser. Nun ist die gebürtige Kärntnerin und Mutter einer Tochter doch unter die Buchautorinnen gegangen und feiert mit „Von Erwachsenen hab ich mir mehr erwartet“ ihr Debüt. Außerdem übernahm die 47-Jährige die künstlerische Leitung des Österreich-Schwerpunkts bei der Leipziger Buchmesse 2023.

