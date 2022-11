#OffenfürKunst am 15. November: Leopold Museum und OMV feiern Leopoldi-Tag

Facettenreiches Familienprogramm mit Workshops, Führungen, LEO Kinderatelier und interaktiven Visuals bei freiem Eintritt von 10 bis 21 Uhr

Wien (OTS) - Unter dem Motto #OffenfürKunst laden OMV und Leopold Museum am 15. November bereits zum zweiten Mal bei freiem Eintritt den ganzen Tag über zu einem vielseitigen, kostenfreien Vermittlungsprogramm für die gesamte Familie. Am Gedenktag zu Ehren des Heiligen Leopold, dem Nationalpatron Österreichs und Landespatron von Wien und Niederösterreich, bleiben die Schulen in beiden Bundesländern geschlossen.

Der Leopoldi-Tag ist auch in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt in unserer langjährigen Partnerschaft mit dem Leopold Museum. Damit bieten wir insbesondere Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, an diesem schulfreien Tag Kunst erleben zu können.

Alfred Stern, OMV Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor

Wir freuen uns ganz besonders darüber, heuer das zweite Jahr in Folge Familien, Kinder, Jugendliche und Hortgruppen durch die geschätzte Unterstützung der OMV zu kostenfreiem Kulturgenuss in das Leopold Museum einladen zu können. Verschiedenste Führungen durch die aktuellen Ausstellungen, ein Kinderatelier, spezielle Workshops für Kinder- und Jugendgruppen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten sowie ein immersiver Raum mit interaktiven Visuals bieten ein facettenreiches Familienprogramm am Leopolditag im Leopold Museum.

Hans-Peter Wipplinger, Direktor Leopold Museum

NEONLAND: Immersion und Partizipation mit interaktiven Visuals

Eigens für den Leopoldi-Tag kreieren die Künstler Maximilian Prag und Cristian Anutoiu einen immersiven Raum, der Betrachter*innen nicht nur in eine neue Welt eintauchen, sondern auch als aktive Gestalter*innen den Raum verändern lässt. Im NEONLAND führen organische Neon-Skulpturen, 3D Scans organischer Materialien sowie fragile Schleier die digitale und reale Welt zusammen. Mittels eines Handbewegungen erfassenden Sensors können Besucher*innen in das digitale Ökosystem eingreifen und die Umgebung des NEONLAND mitgestalten.

Bastelblock und Gewinnspiel: Geschenke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Im Fokus des in Kooperation mit paperlatur konzipierten Bastelblocks steht Josef Hoffmanns Mädchenschlafzimmer für Katharina Biach, Tochter des Textilfabrikanten Max Biach. 1902 von der Wiener Werkstätte gefertigt, ist das Schlafzimmer des berühmten Wiener Architekten und Designers heute Teil der Sammlung des Leopold Museum und im Rahmen der Dauerausstellung Wien 1900. Aufbruch in die Moderne zu sehen. Das Geschenk für alle Kinder und Jugendliche bietet altersgerecht aufbereitete Informationen und lädt dazu ein, selbst kreativ zu werden und ein Zimmer aus Papier zu gestalten. Als besonderes Highlight werden außerdem im Rahmen eines Gewinnspiels 10 Packages mit diversen Geschenken verlost, darunter etwa Jahreskarten für das Leopold Museum. Zudem erhalten alle Besucher*innen am Leopoldi-Tag eigens gefertigte Stofftaschen – #OffenfürKunst-Goodie Bags – mit kleinen Überraschungen solange der Vorrat reicht.

Link: https://www.paperlatur.com/

Das Leopold Museum ist am 15. November 2022 von 10 bis 21 Uhr für Besucher*innen geöffnet.

Das Programm im Detail am 15. November 2022

Führungen für Erwachsene durch die aktuellen Ausstellungen

Anmeldung am 15. November vor Ort



WIEN 1900. AUFBRUCH IN DIE MODERNE um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr, 17.30 Uhr

TILLA DURIEUX. EINE JAHRHUNDERTZEUGIN UND IHRE ROLLEN um 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr

HAGENBUND. VON DER GEMÄSSIGTEN ZUR RADIKALEN MODERNE um 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

LEO Kinderatelier mit zwei Stationen

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren von 10.30 bis 17.30 Uhr, Anmeldung am 15. November vor Ort

STATION I: ECKIG, RUND UND BUNT

Gustav Klimt und Egon Schiele haben ihre Kreativität und ihre inneren Welten mit unterschiedlichsten Formen und Farben ausgedrückt. Magst du runde oder spitze Formen lieber? Welche ist deine Lieblingsfarbe? Lass‘ dich von den beiden Künstlern inspirieren, Farben sowie Formen sprechen und gestalte deine eigene Welt mit gezückter Schere, bunten Papieren und Stiften.

STATION II: EIN ZIMMER FÜR KATHARINA

Lerne das Schlafzimmer von Katharina Biach im Leopold Museum kennen, welches Josef Hoffmann vor 120 Jahren für das 17-jährige Mädchen entworfen hat. Es umfasst beinahe eine ganze Wohnung mit Bett, Schränken, Waschtisch, Ankleidespiegel und Schreibtisch. Mit dem neuen Bastelblock von paperlatur kannst du das Zimmer in Papier nachbauen und nach deinen Wünschen einrichten.

Vorab buchbare Workshops für Kindergruppen und Horte

Limitierte Platzanzahl, Anmeldung unter: www.leopoldmuseum.org/de/besuch/programm

JUNGER STIL | JUGENDSTIL? Für Kinder von 6-10 Jahren, um 10.15 und 12 Uhr

Willkommen in unserer Design-Werkstatt! Hast du schon einmal eine Vase, einen Bucheinband oder ein Spielzeug gestaltet? Wir holen uns in der Ausstellung Anregungen bei den Möbeln der Wiener Werkstätte, den Kleidern von Emilie Flöge oder den Gegenständen der Kunstgewerbeschule. Ob geometrische Vasen oder geblümtes Spielzeug, die Auswahl ist riesengroß. In unserer Werkstatt werden wir selbst zum/zur Designer*in!

FARBE EXPLOSIV! Für Jugendliche von 10-14 Jahren, um 12 und 13.45 Uhr

Egon Schiele und andere Expressionisten wollten ihre Gefühle ausdrücken, dafür setzten sie bestimmte Farbtöne und Farbzusammenstellungen ein. Ob bunt oder düster, ob wild oder brav gemalt – mit Hilfe des Farbenkreises kommen wir ihren Geheimnissen auf die Spur. Wir lassen uns von den österreichischen Expressionisten inspirieren und unsere Gefühle im Atelier raus!

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist bis einschließlich 22. November 2022 hier möglich:

https://www.leopoldmuseum.org/de/gewinnspiel

Alle Informationen zum Leopoldi-Tag im Leopold Museum mit Unterstützung von OMV:

https://www.leopoldmuseum.org/leopoldi/de

