„Live@RKH: Hikee Bikini“ am 16.11. im ORF RadioKulturhaus und im Video-Livestream

Wien (OTS) - In der Band „Hikee Bikini“ vereinen fünf aus verschiedenen Formationen bekannte Musiker/innen ihre Kräfte. Am Mittwoch, den 16. November (20.00 Uhr) gastiert das Quintett im ORF RadioKulturhaus. Das Konzert kann auch via Live-Videostream auf https://radiokulturhaus.orf.at/ miterlebt werden.

„Hikee Bikini“ ist in Sri Lanka entstanden, zurück in Österreich hat die Band ihre EP „Stutti Bonboni“ mit den Debüt-Singles „Ave Maria“ und „Bubble“ mit im Gepäck. Am Mittwoch, den 16. November präsentieren die Indie-Pop-Avangardist/innen Ricarda Maria, Philipp Rist, Sebastian Maurer, Tadej Supukovic und Andreas Senn ihre Musik im Großen Sendesaal, die sich zwischen 80ies-Pop, Funk und Disco bewegt. Der Eintritt beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung.

Weitere Termine der „Live@RKH“-Reihe finden im Dezember und Jänner statt: Am Samstag, den 10. Dezember sind EsRAP im Großen Sendesaal zu Gast, verströmen mit dem neuen Album „Mamafih“ intensives Club-Feeling und lassen moderne Beats mit Arabeske verschmelzen. Clemens Bäre alias doppelfinger hüllt am Mittwoch, den 25. Jänner das „Live@RKH“-Publikum mit dylanesquem Mundharmonika-Spiel, 60er-Witmark-Tape-Sound-Ästhetik oder 80er-Springsteen-Gitarren in eine warme Decke voller Nostalgie. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

