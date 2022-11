Leseabend „Das mit der Liebe…“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ empfiehlt den Besuch einer Lesung mit Musik, die im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) am Donnerstag, 10. November, ab 19.00 Uhr, über die Bühne geht. Die Autorin Christa Prameshuber rezitiert aus dem Buch „Das mit der Liebe ist alles ein Schwindel“. Das Publikum lernt an dem Abend das bewegte Leben einer Großtante der Verfasserin kennen. Musik-Darbietungen von Doris Lamprecht (Gesang) und Klaus Wagner (Klavier) umrahmen die Würdigung der mutigen Frau namens Antonia Bukowsky (1901 – 1990). Die Gäste sollen die geltenden Corona-Vorgaben befolgen und einheitliche „Eintrittsspenden“ entrichten (pro Person: 15 Euro). Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 271 96 24. Informationen per E-Mail: eva.krapf@gmx.at.



Die Publikation „Das mit der Liebe ist alles Schwindel“ aus dem „Trauner Verlag und Buchservice“ (ISBN 978-3-99062-956-7) wird im Fachhandel um 17,90 Euro feilgeboten. Zuschriften an das Verlagshaus via E-Mail: buchservice@trauner.at.



Der ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister leitet das Museum und koordiniert die dortigen Kultur-Termine. Fragen an den Museumschef: Telefon 0664/55 66 973. Kontakt per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Trauner Verlag und Buchservice: www.trauner.at/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

