Nachhaltigkeit am Programm: Die 60. Viennale war ein ÖkoEvent!

Die ÖkoEvent Beratung der Stadt Wien unterstützt Großveranstaltungen bei der Planung nachhaltiger Events. November 2022

Wien (OTS) - Eines der prominentesten ÖkoEvents im Jahr 2022 war die Viennale. Die 60. Ausgabe dieses bekannten Wiener Filmfestivals konnte sich sehen lassen! 220 Filme wurden in 5 Kinos innerhalb von 13 Tagen gezeigt. Dass der Großteil der Viennale heuer erstmals als ÖkoEvent über die Bühne ging, ist dem Engagement des professionellen Veranstaltungsteams und der Unterstützung durch die ÖkoEvent Beratung der Stadt Wien zu verdanken.

Als internationales Filmfestival mit rund 74.000 Besucher*innen ist es der Viennale ein wesentliches Anliegen, zukunftsorientiert und nachhaltig zu agieren, und das wurde 2022 mit viel Engagement umgesetzt. „Die 60. Viennale war in jeder Hinsicht eine gelungene Veranstaltung. Ein spannendes Filmprogramm in Kombination mit Nachhaltigkeit bot den Cineast*innen besonderen Genuss“, zeigt sich Umweltberaterin Angelika Hackel vom ÖkoEvent-Beratungsservice hocherfreut.

Öko von der Eröffnungsgala bis zur letzten Vorstellung

Das Festival lief vom Anfang bis zum Ende nachhaltig ab. Bei der Eröffnungsfeier im Rathaus mit 700 geladenen Gästen war am Buffet des Rathauskellers fast nur regionales, vegetarisches oder veganes Essen zu finden. Die Getränke wurden in Mehrwegflaschen oder Gläsern ausgegeben. Beim Give-away wurde auf Langlebigkeit geachtet - eine cool bedruckte Baumwolltasche begleitete die Gäste nachhause.

Sämtliche Filmvorführungen in den Festivalkinos wurden ebenfalls als ÖkoEvents organisiert. Zusätzlich trugen auch die Buffets des Gartenbaukinos und des Metro-Kinos alles dazu bei, um den ÖkoEvent-Kriterien zu entsprechen. So gab es z.B. beim Frühstückskino den biologischen Kaffee erstmalig aus dem Mehrwegbecher und dazu feinen Bio-Striezel.

Die Viennale bleibt dran

Nach dem Ende der Viennale 2022 wird daran gearbeitet, dieses international bekannte Filmfestival auch künftig nachhaltig zu veranstalten und die Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten. Ziel ist es, in der Zukunft alle Schauplätze der Viennale nach den ÖkoEvent-Kriterien zu bespielen.

In der Filmbranche ist die Nachhaltigkeit unter dem Begriff Green Producing übrigens schon seit geraumer Zeit angekommen: Bei den Produktionen wird der ökologische Fußabdruck so gering wie möglich gehalten. Dass nun auch die Viennale den nachhaltigen Weg gewählt hat, ist eine erfreuliche Weiterentwicklung in der Filmszene.

ÖkoEvent Beratung – ein Angebot der Stadt Wien

ÖkoEvent gibt es in Wien seit 12 Jahren. Organisator*innen, die in Wien nachhaltige kleine oder große Events durchführen möchten, erhalten durch die ÖkoEvent Beratung der Stadt Wien fundierte Unterstützung. Gemeinsam mit erfahrenen Berater*innen von DIE UMWELTBERATUNG können sie auf die Veranstaltung zugeschnittene Maßnahmen setzen und spezielle Angebote der Stadt Wien wie den Verleih des Wiener Mehrweggeschirrs nutzen. Checklisten unterstützen dabei, die Veranstaltung umweltfreundlich umzusetzen. Werden die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf die Veranstaltung mit dem Prädikat „ÖkoEvent“ oder sogar „ÖkoEvent PLUS“ beworben werden. Vermeidung von Müllbergen, nachhaltige Verpflegung und klimafreundliche Anfahrt – das sind nur ein paar der positiven Nebenwirkungen von ökologischen Veranstaltungen.

Informationen

Umweltfreundliche Feste, Tagungen und Events können in Wien unter der Dachmarke ÖkoEvent durchgeführt werden. Die Stadt Wien bietet Veranstalter*innen Unterstützung zur Durchführung von ökologischen Veranstaltungen an. Viele Tipps und Infos wie Bezugsquellen für Mehrweggeschirr, Empfehlungen fürs Catering und Checklisten finden Veranstalter*innen auf der ÖkoEvent-Website: www.oekoevent.at. Persönliche ÖkoEvent-Beratung unter Tel. 01 803 32 32 – 13

