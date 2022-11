Sieben Gänse vor dem Ofen gerettet

Tierschutzhof PFOTENHILFE bietet "Martini"-Gänsen sicheres Zuhause

Lochen/Waldviertel (OTS) - Am 11. November ist der Martinitag, für den traditionell Gänse für den Ofen gezüchtet werden. Sieben von ihnen konnten jetzt von Tierschützern im Waldviertel in letzter Minute freigekauft werden, weil sie noch nicht reserviert waren. Doch damit ist es nicht getan. Ein Lebensplatz wurde benötigt, und Gänse können bis zu 40 Jahre alt werden. Der Tierschutzhof PFOTENHILFE in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich hat zugesagt, sie in seine große Gänseherde aufzunehmen, und kürzlich konnten die sieben Geretteten an einem der großzügigen Teiche freigelassen werden.

"Niemand will im Ofen landen, auch Gänse nicht. Erst recht nicht, wenn sie aus Freilandhaltung stammen", so PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler. "Sie sind intelligente und liebenswerte Mitgeschöpfe und zeigen uns jeden Tag mit ihrem Geschnatter, wie sehr sie ihr Leben bei uns genießen. Zudem gibt es mittlerweile ein 'Vegansl' aus pflanzlichem Eiweiß, das mir genauso gut schmeckt, weil es nicht nur geschmacklich, sondern auch in der Konsistenz sehr ähnlich ist. Gerade in so schrecklichen Zeiten sollte man wenigstens im persönlichen Bereich auf Gewalt verzichten. Denn Frieden wünschen sich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere."

In vielen Restaurants gibt es bereits eine Auswahl pflanzlicher Alternativen zu traditionellen Fleischspeisen. Aktuell bieten in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland Lokale sogar ein "Vegansl" an. In Oberösterreich serviert zum Beispiel der Stiftskeller St. Florian die friedliche, tierfreundliche Variante der Martinigans.



Fotos von der Ankunft der geretteten Gänse am Tierschutzhof PFOTENHILFE auf Anfrage.



Rückfragen & Kontakt:

Tierschutzorganisation PFOTENHILFE

Jürgen Stadler

+43|664|848 55 50

juergen.stadler @ pfotenhilfe.at

www.pfotenhilfe.at