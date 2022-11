Damit der Umzug klappt: Qualitätsoffensive für Kleintransportbranche

WK Wien sorgt mit KT-Gütesiegel für mehr Sicherheit für Unternehmen und Kunden – Pokorny: „Qualität hat oberste Priorität in unserer Branche“

Wien (OTS) - „Am einfachsten erkennt man seriöse Kleintransportunternehmen am KT-Gütesiegel. Dadurch können sich Kunden sicher sein, keine bösen Überraschungen von unseriösen Unternehmen erwarten zu müssen“, so Katarina Pokorny, Fachgruppenobfrau der Kleintransporteure in Wien. Das KT-Gütesiegel wird an Unternehmen vergeben, die sowohl dem Kriterienkatalog entsprechen, als auch die notwendigen Kurse absolvieren. Dies dient dazu, die Qualität in der Branche sicherzustellen und langfristig zu heben.

Das macht einen guten Kleintransporter aus

Egal ob ein Umzug von einem Stadtende zum anderen ansteht oder das Klavier aus dem 7. Stock transportiert werden muss, seriöse Unternehmen zeichnen sich durch die selben Eigenschaften aus. „Es beginnt schon damit, dass ein unverbindlicher Kostenvoranschlag gebührenfrei und transparent ausgestellt wird. Bei Unternehmen mit dem KT-Gütesiegel können sich Kunden auch sicher sein, dass ihr Transportgut richtig versichert ist, sollte es zum Schadenfall kommen“, so Pokorny. Auch die Fahrzeuge lassen erkennen, ob es sich um einen gewerblichen Kleintransporteur handelt. „Egal ob Paketzusteller, Umzugsfirma oder Medikamententransport - sie alle haben am Kennzeichenende ein KT oder KP stehen. Und im Idealfall das KT-Gütesiegel sichtbar angebracht.“

Im Fall der Fälle haben Kunden die Möglichkeit, ihre Beschwerde bei der Fachgruppe einzubringen. Unternehmen mit KT-Gütersiegel werden jährlich neu zertifiziert. „Liegen zu viele Beschwerden vor, gibt es kein Gütesiegel mehr.“

Neue Kurse für das KT-Gütesiegel starten noch im November

Unternehmen die bereits das Gütesiegel besitzen, können auf der Homepage der WK Wien gefunden werden. Für jene, die sich zertifizieren lassen möchten, startet schon am 18. November der nächste Kurs. Nähere Informationen dazu gibt es hier oder direkt bei der Fachgruppe.

