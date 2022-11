Internationale Prämierungen für Österreich

Insgesamt neun Auszeichnungen durften Schärdinger und Tirol Milch bei den diesjährigen World Cheese Awards entgegennehmen.

Österreich hat sich in den letzten Jahren stark zu einer Käsenation entwickelt. Unsere Käsemeister verstehen ihr Handwerk und die hohen Qualitätsstandards unserer Alpenmilch tragen zusätzlich zu den internationalen Erfolgen bei. Die Prämierungen beweisen, dass unsere kleinstrukturierten Familienbetriebe mit den ganz Großen mithalten können. Josef Braunshofer, Geschäftsführer der Berglandmilch

Wels (OTS) - ährlich werden bei den renommierten World Cheese Awards die besten Käsespezialitäten der Welt gekürt. Heuer fand die Verleihung in Wales, Großbritannien statt. Aus über 4.000 Einreichungen aus mehr als 40 Länder wählte die Jury die Käse, die das beste Aussehen, die schönste Farbe, die perfekte Textur und natürlich den besten Geschmack haben. Österreichische Käse belegten dabei Top-Platzierungen. Für Schärdinger und Tirol Milch gab es insgesamt neun Auszeichnungen, davon 3x Bronze, 3x Silber und 3x Gold. „Österreich hat sich in den letzten Jahren stark zu einer Käsenation entwickelt. Unsere Käsemeister verstehen ihr Handwerk und die hohen Qualitätsstandards unserer Alpenmilch tragen zusätzlich zu den internationalen Erfolgen bei. Die Prämierungen beweisen, dass unsere kleinstrukturierten Familienbetriebe mit den ganz Großen mithalten können.“ , freut sich Josef Braunshofer, Geschäftsführer der Berglandmilch.

Goldregen

Mit einer Gold-Prämierung wurden der Schärdinger Dachsteiner, der Tirol Milch Tiroler Weinzirler und der Tirol Milch Tiroler Bergkäse ausgezeichnet. Der Schärdinger Dachsteiner überzeugt mit seinem pikanten Geschmack und seiner rahmig-weichen Konsistenz. Der Tiroler Weinzirler wird rund zwei Tage mit Rotwein affiniert. Das verleiht ihm seinen charaktervollen Geschmack und die dunkelrote Rinde. Der Tirol Milch Bergkäse besticht durch seine lange Reifezeit und fein ausgeprägte Geschmacksnote. Der würzig-kräftige Geschmack und ein besonders cremiger Teig haben die hochkarätige Jury dazu bewogen den Tiroler Bergkäse mit der Goldmedaille zu prämieren.

Mit jeweils einer Silbermedaille durften sich der Schärdinger Moosbacher, der Schärdinger Dolce Bianca und der Tirol Milch Tiroler Felsenkeller Käse freuen. Die Bronzemedaille erhielten die drei Tirol Milch Käse Kaiser Max, Tiroler Adler und Alpzirler. Hergestellt aus bester österreichischer Milch stehen die Schärdinger und Tirol Milch Käse für Regionalität, Qualität und höchstem Genuss. Die Erfolge bei den World Cheese Awards sind eine besondere Anerkennung für das Bemühen und die Werte der beiden Marken.

Berglandmilch ist das größte österreichische Milchverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen mit acht Standorten und steht im alleinigen Eigentum von mehr als 9.000 Milchbäuerinnen und Milchbauern. Berglandmilch tritt mit so bekannten Marken wie Schärdinger, Tirol Milch, Lattella und Stainzer am Markt auf. Bäuerliche Tradition in Verbindung mit ganzheitlichem Qualitätsdenken und dem Mut neue und zukunftsweisende Wege zu gehen, spiegeln sich in vielfältigen und innovativen Produkten wider. www.berglandmilch.at

