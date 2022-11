Enthüllung von Andiami: Ethereum- und Decentral-Gründer Anthony Di Iorios neues globales Tech-Projekt soll Paradox der Zentralisierung in dezentralisierten Technologien lösen

Toronto (ots/PRNewswire) - Andiami hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein nutzergesteuertes Internet zu ermöglichen und dezentrale Netzwerke durch persönliche Plug-and-Play-Blockchain-Computer, robuste Node-Infrastruktur, einzigartige Produkte, ein neues Node-Sharing-Protokoll und eine einheitliche Token-Ökonomie zu stärken, die durch The Quest for Liberty, ein physisches und virtuelles globales Puzzlespiel, bereitgestellt wird.

Anthony Di Iorio, Gründer von Ethereum und Decentral, hat gestern Abend auf einer kostenlosen Veranstaltung im Metro Toronto Convention Centre in Toronto, Kanada, sein neues Projekt der Weltöffentlichkeit vorgestellt.

„Die Bewegung der Dezentralisierung ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Das Versprechen eines nutzergesteuerten Internets, das manche als Web3 bezeichnen, wird durch die fortschreitende Zentralisierung der dezentralen Knoteninfrastruktur und das Fortbestehen von Web2-Geschäftsmodellen behindert", so Di Iorio. „Das Ziel von Andiami ist es, Einzelpersonen zu stärken und gleichzeitig Technologien wie Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos und andere zu ergänzen und zu unterstützen, um eine Dezentralisierung der Infrastruktur zu erreichen."

Andiami wurde entwickelt, um ein nutzergesteuertes Internet zu ermöglichen, indem es Menschen die Möglichkeit gibt, zwei Dinge gleichzeitig zu tun: 1) die volle Kontrolle über ihr digitales Leben – ihr Geld, ihre Identität und ihre Kommunikation – zu haben und 2) Belohnungen für das mühelose Einbringen von Netzwerkknoten zu verdienen, die den dezentralen Netzwerken Stärke und Widerstandsfähigkeit verleihen.

Das Flaggschiff von Andiami ist ein maßgeschneiderter Blockchain-Computer mit dem Arbeitstitel „Cube". Die Cubes sind Plug-and-Play-fähig und funktionieren ähnlich wie Spielkonsolen sowohl als vollständige Knotenpunkte als auch als individueller, persönlicher und digitaler Server. Die Cube-Hardware läuft über eine maßgeschneiderte Blockchain-Infrastruktur, die auf Skalierbarkeit, Interoperabilität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist, und enthält indizierte Blockchain-Daten, die Privatpersonen direkt mit dezentralen Netzwerken verbinden, so dass keine vertrauenswürdigen Drittanbieter mehr erforderlich sind. Derzeit unterstützt die bereits entwickelte Infrastruktur Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos, Doge, Binance Chain, Litecoin und andere. Weitere werden in Zukunft folgen.

Andiami wird als „The Quest for Liberty" zum Leben erweckt, ein physisches und virtuelles Spiel, bei dem es um individuelle und gemeinschaftliche Rätsel und Problemlösungen geht. Um das Spiel zu spielen und an dem Projekt teilzunehmen, müssen Spieler ein physisches „Player Kit" erwerben. Jedes „Player Kit" enthält ein Andiami-Rätselbuch, eine Spielerkarte, eine Signierkarte, einen USB-Stick und andere Gegenstände, die für das Lösen von Rätseln im Spiel wichtig sind.

Jedes Produkt von Andiami ist ein Non-Fungible Phygital (NFP), ein Begriff, der von Anthony Di Iorio geprägt wurde. „Phygital" ist ein Konzept, bei dem Technologie eingesetzt wird, um die digitale und die physische Welt zu verbinden und so einzigartige interaktive Erlebnisse zu schaffen. Andiami-NFPs sind physische Gegenstände, die für jeden individuell gestaltet sind. Jedes NFP ist mit einem Authentifizierungs-Chip ausgestattet, der in den Herstellungsprozess integriert ist, um seine Echtheit und sein Eigentumsverhältnis nachzuweisen.

Während die Spieler auf ihrer Andiami-Reise voran schreiten, schalten sie „Digital Life Tokens" frei, indem sie Rätsel mithilfe eines neuen Verfahrens namens „Proof of Puzzle Solve" (PoPS) lösen. „Digital Life Tokens" sind das Herzstück von Andiami und haben einen vielseitigen Nutzen innerhalb seines Ökosystems.

Ein weiteres Kernelement von Andiami ist ein neues Kommunikationsprotokoll für die gemeinsame Nutzung von Peer-to-Peer-Knoten. Dieses Protokoll wird die Andiami Cubes über das Internet verbinden und es den Nutzern ermöglichen, Blockchain-Daten zu verteilen und neue Transaktionen auf dezentrale Weise zu übertragen. Das Protokoll belohnt Cube-Besitzer mit „Digital Life Tokens" für das Hosting und die gemeinsame Nutzung ihrer Node-Dienste und Blockchain-Daten mit anderen im Netzwerk.

Andiami befindet sich derzeit in der Whitelist- und Enthüllungsphase, und es ist geplant, das Projekt in den nächsten drei Jahren in vier weiteren Phasen einzuführen.

Whitelist und Enthüllung – Q3/Q4 2022

Verkauf und Vertrieb von „Player Kits" – voraussichtlich 1. bis 3. Quartal 2023

Start des Spiels & Freischaltung des „Digital Life Token" – voraussichtlich 4. Quartal 2023

Fertigung, Verkauf und Vertrieb des Cube – voraussichtlich 4. Quartal 2023 / 4. Quartal 2024

Start des Node-Sharing-Protokolls – voraussichtlich 2025

Bitte beachten Sie, dass der obige Zeitplan nur vorläufig ist und sich noch ändern kann.

Ein Großteil der einzigartigen Hardware und Infrastruktur für Andiami wurde in den letzten zehn Jahren entwickelt und perfektioniert. Im weiteren Verlauf des Projekts ist geplant, sowohl die Hardware als auch die Software so weit wie möglich als Open Source anzubieten.

Community-Mitglieder, die über Andiami auf dem Laufenden bleiben möchten, sollten sich unter andiami.org in die unverbindliche Whitelist eintragen. So wird sichergestellt, dass sie im Laufe des Projekts darüber informiert werden, wie sie sich an dem Projekt beteiligen können.

„Der Name Andiami wurde aus vielen Gründen gewählt, aber vor allem steht er für den von uns angestrebten Weg zur individuellen Befähigung und zur Verwirklichung eines nutzergesteuerten Internets. Er bedeutet ‚Lasst uns alle gemeinsam gehen'", erklärt Di Iorio.

Anthony Di Iorio

Ende 2013 finanzierte und gründete Anthony Di Iorio zusammen mit anderen Ethereum, die dezentralisierte Smart-Contract-Plattform, die bei ihrem Höchststand eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden USD erreichte. Zurzeit ist er Gründer und CEO von Decentral Inc., einem Innovationszentrum und Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Toronto, das sich auf dezentralisierte Technologien konzentriert.

Decentral Inc. baut Tools, die im Mittelpunkt des nächsten Internets stehen. Dazu gehört Jaxx Liberty, ein kostenloses nicht-depotführendes Wallet für Kryptowährungen, das weltweit Millionen von Menschen mit den Tools befähigt, die sie brauchen, um ihr digitales Leben zu steuern. Das neueste dezentrale Projekt ist Andiami: The Quest for Liberty (Das Streben nach Freiheit).

