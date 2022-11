China Matters berichtet: Was FAST nach Guizhou gebracht hat (VIDEO)

Beijing, China (ots) - China Matters veröffentlicht eine Talkshow-Serie über die Entwicklung der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Die sechsteilige Talkshow mit dem Titel "The Talk with Guizhou" lädt sechs Gäste aus China und dem Ausland ein, um ihre Ansichten zu Themen wie der Förderung der ländlichen Wiederbelebung zu teilen, wie die lokale Kultur der Tourismusindustrie einen Schub verleihen kann und wie die Provinz ein besseres Ökosystem aufbauen kann.

In dieser Episode spricht China Matters mit Jiang Peng, dem Chefingenieur des sphärischen Teleskopes mit einer Apertur von 500 Metern (FAST). FAST befindet sich in einer tiefen und runden Karstsenke in Guizhou und gilt als das empfindlichste Radioteleskop der Welt. Nach Abschluss seiner Promotion trat Jiang 2009 dem FAST-Team bei und widmete sich dem Bau und Betrieb des "China Sky Eye".

"Ganz am Anfang mussten wir die Straße nach Dawodang bauen (wo FAST gebaut wurde)", sagt Jiang. "Die erste Straße bekam viel Hilfe von Einheimischen, die sich selbst organisierten und beim Bau der Straße halfen. Für uns alle im Projekt war es sehr berührend."

Jiang glaubt, dass FAST nicht nur den lokalen Tourismus ankurbeln wird, sondern auch die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie in Guizhou. Darüber hinaus wird es dazu beitragen, die Provinz zu einem internationalen astronomischen Austauschzentrum zu machen und sie zu einem Fenster der Wissenschaft und Technologie im Südwesten Chinas zu machen.

