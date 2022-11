Klimaschutzministerin Gewessler gratuliert Umweltschutzorganisation zur FEMtech Auszeichnung Chancengleichheit in Unternehmen 2022

Mit GLOBAL 2000 wurde eine NGO ausgezeichnet, die stark auf Diversität und einen besonders hohen Frauenanteil setzt.

Wien (OTS) - Die FEMtech-Initiative des Klimaschutzministeriums unterstützt Frauen in Forschung und Technologie. Neben der regelmäßigen Wahl einer „Expertin des Monats“ wird einmal im Jahr die Auszeichnung „Chancengleichheit in Unternehmen“ verliehen. Heuer geht sie an die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gratuliert der NGO GLOBAL 2000 und bedankt sich für das hohe Engagement im Bereich Diversität: „Von den sozialen Folgen des Klimawandels sind Frauen und marginalisierte Gruppen durchschnittlich am stärksten betroffen. Gleichzeitig sind es vor allem vermehrt Frauen, die sich für eine klimagerechte Zukunft engagieren, jedoch treten sie noch zu wenig als Akteurinnen in Veränderungsprozessen auf. Mit der FEMtech-Initiative haben wir daher eine wichtige Plattform etabliert, die Unternehmen vor den Vorhang holt, welche sich besonders für Chancengleichheit und Vielfalt einsetzen. Ich gratuliere GLOBAL 2000 herzlich zur Auszeichnung, die mit ihren zahlreichen Maßnahmen, Förderungen und Plänen zur Geschlechtergerechtigkeit einen wichtigen Beitrag leistet und eine Vorbildfunktion einnimmt.“

„GLOBAL 2000 setzt sich aktiv für mehr Diversität und Chancengleichheit in unserer Organisation ein. Dabei denken wir Gleichstellung ganzheitlich bezüglich Geschlecht, Alter, Bildung und Herkunft. Dies ist ein Prozess und es gibt immer noch etwas zu verbessern. Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass wir ein vielfältiges Team mit vielen unterschiedlichen Talenten sind. Dafür sorgen auch einige Grundsatzentscheidungen: Frauen übernehmen bei GLOBAL 2000 Verantwortung, wir haben eine Quote für Geschlechterparität im Vorstand und setzen diversitätsfördernde Prinzipien bei allen Personalentscheidungen um. Die FEMtech-Auszeichnung bestätigt uns in unseren Bestrebungen und motiviert uns, weiterzumachen. Wir bedanken uns herzlich für die Auszeichnung des Klimaschutzministeriums“, freut sich Agnes Zauner, Geschäftsführerin von GLOBAL 2000.

Förderung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit

GLOBAL 2000 wurde vor 40 Jahren gegründet und besteht aus der Umweltschutzorganisation sowie dem Umweltforschungsinstitut. Der Schwerpunkt der Umweltschutzorganisation liegt in der politischen Arbeit und der Kampagnenarbeit. Im Jahr 2022 beträgt der Frauenanteil in der Umweltschutzorganisation rund 59 % und ist damit fast doppelt so hoch wie der Branchenschnitt 30 % im Jahr 2019. Durch gezielte Maßnahmen hat sich der Frauenanteil in den Führungspositionen innerhalb der letzten Jahre deutlich erhöht, in den Führungsgremien bis zum Vorstand hinauf ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.

FEMtech-Expertinnen dienen als Role Models

Aus dem Pool jener Unternehmen, aus denen die FEMtech-Expertinnen eines Jahres hervorgegangen sind, wird jährlich ein Unternehmen ausgezeichnet, das durch besonderes Engagement aufgefallen ist. Um die Unternehmen in einer vergleichenden Weise bewerten zu können, werden Informationen zur Förderung von Chancengleichheit in den Unternehmen einerseits durch Desk research, durch Erfahrungsberichte sowie Informationen auf den jeweiligen Websites und andererseits durch Telefoninterviews mit der Geschäftsführung oder mit Vertreter:innen aus den Bereichen Personal, Human Resources oder Gleichstellung ermittelt.

Neben GLOBAL 2000 haben sich im Rahmen der Initiative FEMtech an der jährlichen Auszeichnung folgende Unternehmen beteiligt, die ebenfalls herausragendes Engagement zum Thema Chancengleichheit gezeigt haben:

FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH

RecycleMe GmbH

ms.GIS Informationssysteme GmbH

OMV

Wiener Linien

KPMG

Austrian Power Grid AG

Disaster Competence Network Austria

Salzburg AG

Wien Energie

Mit der Initiative FEMtech fördert das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) Frauen in Forschung und Technologie und setzt sich für Chancengleichheit in der industriellen und außeruniversitären Forschung ein.

SERVICE: Fotos von der Veranstaltung finden Sie unter https://bit.ly/3WNlgdO. Mehr Information zur Initiative und den FEMtech-Expertinnen finden Sie unter https://www.femtech.at/

