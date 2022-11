AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 14. November

Budget 2023: Wer zahlt die Rechnung?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 14. November 2022 um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Budget 2023: Wer zahlt die Rechnung?".

Mit seinem ersten Haushaltsentwurf legt Finanzminister Magnus Brunner das dritte Krisenbudget in Folge vor. Nach den massiven Ausgaben für Corona-Hilfsmaßnahmen sind es jetzt Entlastungspakete gegen die steigende Inflation, die den Staatshaushalt belasten. Die Opposition kritisiert das Fehlen von Gegenfinanzierungen und einen Mangel an Reformbereitschaft. Weitgehend unumstritten ist zwar, dass sich der Staat in Krisenzeiten verschuldet, um den Österreicherinnen und Österreichern zu helfen - aber:

Wer zahlt am Ende die Rechnung?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring: "Budget 2023: Wer zahlt die Rechnung?"

Es diskutieren: Gabriel Obernosterer (ÖVP), Christoph Matznetter (SPÖ), Hubert Fuchs (FPÖ), Jakob Schwarz (Grüne), Karin Doppelbauer (NEOS)

Expert:innen: Katharina Mader (Wirtschaftsuniversität Wien) und Ralf Kronberger (Wirtschaftskammer)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) ned

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl