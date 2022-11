Ehrenzeichen-Überreichung im NÖ Landhaus

LH Mikl-Leitner: Leistungsträger, die unser Land weiterentwickelt haben

St. Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte am heutigen Dienstag im NÖ Landhaus in St. Pölten insgesamt 32 Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, zwei Ehrenmedaillen des Landes Niederösterreich, eine Gedenkmedaille des Landes Niederösterreich, acht Berufstitel, zwei Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und drei Bundes-Ehrenzeichen. Darunter auch Persönlichkeiten wie z. B. Dipl. KH-BW Helmut Krenn, ehemaliger Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur, Dr. Waltraud Müllner-Toifl, Bezirkshauptfrau von Korneuburg i.R, oder die weltbekannten Zauberkünstler Amélie van Tass & Thommy Ten.

„Bei uns in Niederösterreich ist es eine lange und liebe Tradition für ganz besondere Leistungen Danke zu sagen, und das in einem ganz besonderen Rahmen wie hier im Landtagssitzungssaal. Wenn wir heute zu dieser Festveranstaltung zusammenkommen, dann tun wir das in einer Zeit, in der nichts mehr so ist, wie es einmal war“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede und erinnerte unter anderem an den Krieg in der Ukraine und an die damit verbundenen Auswirkungen. „In dieser herausfordernden Situation haben ganz viele Menschen Sorgen und Ängste. Bei der heutigen Veranstaltung gibt es die Chance und die Möglichkeit, Kraft zu tanken für all das, was vor uns liegt“, betonte sie.

„Kraft tanken wir heuer aber auch bei unseren Jubiläumsveranstaltungen anlässlich ‚100 Jahre eigenständiges und souveränes Niederösterreich‘, das wir in Dankbarkeit und voller Demut feiern“, hielt die Landeshauptfrau fest. In den letzten 100 Jahren sei es gelungen, aus Niederösterreich, das früher ein reines Agrarland war, das Agrarland Nummer eins zu machen, aber auch ein erfolgreiches Wirtschaftsland, Tourismusland, Kulturland und Wissenschaftsland. „Niederösterreich hat es immer wieder verstanden, historische Ereignisse für eine äußerst dynamische Entwicklung zu nutzen“, sprach Mikl-Leitner einen weiteren Aspekt an. Die Landeshauptfrau führte die Aufbauarbeit nach dem Krieg, den Fall des Eisernen Vorhanges, den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union und die Erweiterung der EU an.

„Heuer haben wir uns auch entschlossen, alles in den Mittelpunkt zu stellen, was uns wert und wichtig ist,“ führte sie weiter aus. Dazu würden auch die Leistungsträger zählen, das seien jene Menschen, die unser Land aufgebaut und weiterentwickelt haben. „Sie alle stehen heute zurecht im Mittelpunkt“, so die Landeshauptfrau. „Im Blick zurück sehen wir, dass Niederösterreich es immer verstanden hat, durch ein gutes Miteinander, durch ein Zusammenstehen und ein Zusammenhalten aus jeder Krise gestärkt hervorzugehen. Daher braucht es im Blick nach vorne auch weiterhin dieses Miteinander“, betonte die Landeshauptfrau. Und darum werde Niederösterreich am Weg des Miteinanders festhalten. „Das ist nicht immer der einfachste Weg, aber es ist der beste Weg für Land und Landsleute“, so Mikl-Leitner.

Die Dankesworte im Namen der Geehrten sprach Dipl. KH-BW Helmut Krenn, ehemaliger Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur: „Das Bundesland Niederösterreich zeichnet sich dadurch aus, dass es sich für die Menschen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Landes einsetzt. Diese Auszeichnungen sind etwas Bleibendes.“

