SP-Kaske: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

Zukunftskonferenz der SPÖ Simmering

Wien (OTS/SPW) - Die Anforderungen an eine moderne Simmeringer Bezirksorganisation sowie ihre Ziele für die Zukunft präsentierte die SPÖ Simmering gestern Abend auf ihrer ersten Zukunftskonferenz. Bereits bei seinem Amtsantritt im September 2021 hatte Bezirksparteivorsitzender Rudolf Kaske eine solche angekündigt, um alle Funktionärinnen und Funktionäre in die Weiterentwicklung der Bezirksorganisation einzubinden. „Diese Ankündigung haben wir mit der gestrigen Veranstaltung in die Tat umgesetzt“, betont Kaske. „Die Zukunft Simmerings zum Wohl der Bezirksbewohner*innen zu gestalten, ist eine Gemeinschaftsleistung. Je mehr wir als Simmeringer Sozialdemokrat*innen an einem Strang ziehen und je klarer unsere gemeinsamen Ziele sind, umso mehr können wir bewegen.“

Rund 150 Delegierte und Ehrengäste nahmen an der Konferenz in der SIMMCity teil. Zu Gast auf der Konferenz war auch Finanz- und Wirtschaftsstadtrat KR Peter Hanke, der die Verleihung der Victor-Adler-Plaketten vornahm. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion diskutierten Nationalrätin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner BSc, der Fernsehmoderator und ehemalige Chefredakteur von ORF Wien Heute Dr. Paul Tesarek und Unique Relations Direktor Josef Kalina zum Thema „SPÖ – Die Partei der Zukunft?!“.

Neben der Weiterentwicklung der Bezirksorganisation waren auch die aktuellen Krisen und deren Bewältigung Thema der Konferenz: „Von einer Gesundheitskrise bis zur Wirtschaftskrise im eigenen Land sind wir als Sozialdemokratie mehr denn je gefordert, den Menschen in unserer Stadt und in unserem Land auf allen Ebenen unter die Arme zu greifen und Lösungen zu präsentieren. Wir sind eine Bewegung mit Tradition, die Zukunft gestaltet“, führte Bezirksparteivorsitzender Rudolf Kaske in seiner Rede aus. Gemeinsam mit den Simmeringer Funktionär*innen wolle er die Sozialdemokratie auch bei den nächsten Wahlen wieder zur Nummer eins in Wiens elftem Gemeindebezirk machen. Denn: „Wir sind gekommen, um zu bleiben!“, betonte Kaske. Dazu brauche es eine moderne Bezirksorganisation der Zukunft sowohl was die Bündelung der Organisation, die Mitgliederwerbung als auch die Finanzen betreffe. Dieser Reformprozess wurde in den letzten Monaten bereits intensiv vorangetrieben. Als nächster Schritt sei die Verlegung der Bezirksorganisation vom zweiten Stock in der Grillgasse ins Erdgeschoss in der Dommesgasse geplant. „Zu einer modernen Bezirksorganisation gehören Barrierefreiheit und die gute Erkennbarkeit im Bezirksbild. Beides erreichen wir mit dem Gassenlokal als neuen Standort“, erläuterte der Bezirksparteivorsitzende. „Wir scheuen uns nicht davor, neue Herausforderungen anzunehmen. Unser Ziel ist es, eine der modernsten, mitglieder- und funktionär*innenfreundlichsten Bezirksorganisationen zu werden. Gemeinsam bauen wir die Simmeringer Bezirkspartei zu einer zukunftsorientierten Schnittstelle für die Mitglieder und die Simmeringer Bevölkerung aus“, so Kaske abschließend. (Schluss) cs



