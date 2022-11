Christine Pennerstorfer neue Leiterin der Abteilung Anlagentechnik des Amtes der NÖ Landesregierung

In heutiger Sitzung der Landesregierung bestellt

St.Pölten (OTS) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung DI Dr. Christine Pennerstorfer mit sofortiger Wirksamkeit zur neuen Leiterin der Abteilung Anlagentechnik (BD4) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt.

Christine Pennerstorfer wurde im Jahr 1966 geboren und studierte Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Seit 1994 ist sie im Landesdienst tätig, zunächst in der Abteilung Wasserwirtschaft, später in der Stabstelle Aus- und Weiterbildung der Abteilung Landesamtsdirektion. Von 2003 bis 2017 war sie stv. Leiterin des Büros des Landeshauptmanns und zuständig für die Fachgebiete Kunst und Kultur sowie Internationales und Europa. Von 2017 bis 2020 war sie Leiterin des Bereiches Verwaltungsentwicklung in der Abteilung Landesamtsdirektion, seit Februar 2020 ist sie Leiterin der Stabstelle KünstlerInnennetzwerk und Kulturtourismus in der Abteilung Kunst und Kultur.

