Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen der Stadt Wien

Stand vom 8. November

Wien (OTS) - Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Stand Dienstag, 8. November 2022, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 1.220.124 positive Testungen bestätigt. 1.200.812 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 4.351, eine Person ist zuletzt verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 14.961 aktive Fälle.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

926 Befunde vom 7.11.2022

2 Befunde weniger vom 6.11.2022

21 Befunde weniger vom 5.11.2022

29 Befunde weniger vom 4.11.2022

24 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.417 Anrufe entgegengenommen.

Derzeit sind 487 Personen wegen oder mit COVID-19 in Wien in Spitalsbehandlung. Diese gliedern sich wie folgt auf:

COVID-19-Patient*innen in Normalpflege auf einer COVID-Station: 108

COVID-19-Patient*innen in Normalpflege auf einer Post-COVID-Station: 241

COVID-19-Patient*innen in Normalpflege auf einer Nicht-COVID-Station*: 115

COVID-19-Patient*innen in Intensivpflege auf einer COVID-Station: 11

COVID-19-Patient*innen in Intensivpflege auf einer Post-COVID-Station: 12

COVID-19-Patient*innen in Intensivpflege auf einer Nicht-COVID-Station*: 0

* Bei diesen Patient*innen handelt es sich einerseits um SARS-CoV-2-positive Spitalspatient*innen, bei denen der Aufnahmegrund eine Grunderkrankung ist, die durch eine SARS-CoV-2-Infektion so verstärkt wurde, dass eine Spitalsbehandlung notwendig wurde. Andererseits handelt es sich um SARS-CoV-2-positive Spitalspatient*innen, deren ursprünglicher Aufnahmegrund nicht mit COVID-19 in Zusammenhang steht. Auch diese Spitalspatient*innen verursachen durch ihre SARS-CoV-2-Infektion einen erhöhten Pflege- und Isolationsaufwand.

Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621. (Schluss)

