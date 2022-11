AVISO: Kranzniederlegung und Pressefoyer nach Ministerrat der Bundesregierung am Mittwoch

Wien (OTS) - Anlässlich des 84. Jahrestages der Novemberpogrome gedenkt das offizielle Österreich am Mittwoch, den 9. November 2022, um 9 Uhr an den Shoah Namensmauern. An der Kranzniederlegung werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsidentin Korinna Schumann, der Botschafter des Staates Israel Mordechai Rodgold und weitere Ehrengäste teilnehmen.

Um 11.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Das Pressefoyer nach dem Ministerrat findet, wie üblich, im Kongresssaal statt.

Termine für Medien

ca. 9.00 Uhr

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT während der Kranzniederlegung bei der Shoah Namensmauern Gedenkstätte

Ort: Ostarrichipark, 1090 Wien - Zutritt für Medien ausschließlich über den Südeingang an der Alser Straße (Einlass ab 8.30 Uhr)

ca. 12.00 Uhr

PRESSEFOYER nach dem Ministerrat

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 11.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie das Pressefoyer via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir empfehlen, während dieser Medientermine eine FFP2-Maske zu tragen.

Bitte weisen Sie beim Betreten der Gedenkstätte und des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

