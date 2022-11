NÖ Landesregierung bestellte zwei neue Bezirkshauptleute

Christian Pehofer in Gmünd, Manuela Herzog in Waidhofen/Thaya

St.Pölten (OTS) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung zwei neue Bezirkshauptleute bestellt. Mag. Christian Pehofer, bisher Stellvertreter des Bezirkshauptmannes in St. Pölten, wurde mit Wirksamkeit vom 1. März 2023 zum Bezirkshauptmann in Gmünd bestellt. Mag. Manuela Herzog, bisher Stellvertreterin des Bezirkshauptmannes in Wiener Neustadt, wird mit sofortiger Wirksamkeit Bezirkshauptfrau in Waidhofen an der Thaya.

Mag. Christian Pehofer wurde 1980 geboren und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Linz. Seine Laufbahn im Landesdienst begann er im Jahr 2004 als Bautechniker in der Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung. Als Jurist war er zunächst als Fachgebietsleiter Anlagenrecht an der BH Waidhofen/Thaya sowie als Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung in Krems eingesetzt. Nach Tätigkeiten als Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Scheibbs und in St. Pölten tritt er nun die Nachfolge von Mag. Stefan Grusch, der nach Horn wechselt, als Bezirkshauptmann in Gmünd an.

Mag. Manuela Herzog wurde 1969 geboren und war zunächst als Sozialarbeiterin tätig, u. a. von 1992 bis 2003 an den Bezirkshauptmannschaften Mödling und Wiener Neustadt. Von 2003 bis 2008 war sie Schabearbeiterin für Anlagenrecht im Bereich Wirtschaft und Umwelt an der BH Baden, von 2008 bis 2013 im selben Bereich Fachgebietsleiterin. 2013 schloss sie auch ihr Studium der Rechtswissenschaften ab. Von 2013 bis 2018 arbeitete sie als Fachgebietsleiterin für Anlagenrecht im Bereich Wirtschaft und Umwelt an der BH Wiener Neustadt, von 2018 bis 2020 als Bereichsleiterin Sicherheit und Ordnung sowie Land- und Forstwirtschaft an der BH Mödling. Von Juli 2020 bis März 2022 war sie als BH-Stellvertreterin in Melk tätig, seit März dieses Jahres als BH-Stellvertreterin in Wiener Neustadt. In Waidhofen/Thaya tritt sie nun die Nachfolge von Daniela Obleser an, die nunmehr Bezirkshauptfrau in Melk ist.

