FREE NOW startet Partnerschaft mit American Express (FOTO)

Wien (ots) - ● Geschäftsreisen mit FREE NOW nun noch einfacher: Europas Super-App für Mobilität kooperiert mit dem Zahlungsdienstleister American Express und etabliert zeitsparendes und effizientes Ausgabenmanagement

● Verbindung mit dem American Express Business Travel Account (BTA) macht manuelles Hochladen von Reisekostenbelegen überflüssig

Menschen, die regelmäßig beruflich unterwegs sind, wollen sich für ihre Geschäftstermine auf das Wesentliche konzentrieren. FREE NOW for Business, Europas führende Mobilitätslösung für Geschäftsreisende, macht das Reisen für ihre Kunden deshalb jetzt noch effizienter und startet eine Partnerschaft mit American Express. Die neue Kooperation sorgt dafür, dass das manuelle Hochladen von Belegen für Taxifahrten ab sofort der Vergangenheit angehört. Kunden von FREE NOW müssen hierfür lediglich ihr FREE NOW Business-Konto mit ihrem American Express BTA verbinden. Die Partnerschaft zwischen FREE NOW for Business und American Express besteht für Geschäftsreisen in Deutschland, Österreich, Irland, Italien, Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

Der entscheidende Vorteil des American Express BTA liegt darin, dass Unternehmen ihre Reisekosten auf einem zentralen Konto bündeln können. Dies führt nicht nur zu Zeiteinsparungen, sondern auch zu geringeren Auslagen und deutlichen Ersparnissen beim Spesenmanagement.

Weitere Vorteile der American Express Lösung sind:

● Höhere Effizienz und weniger Verwaltungsaufwand dank zentralisierter Zahlung

● Verbesserte Transparenz und Kontrolle von Reisekosten. Reisedaten werden in einer monatlichen American Express Sammelabrechnung und einer elektronischen Datei zusammengefasst

● Die Berücksichtigung von Reiserichtlinien gewährleistet, dass bei der Buchung auf bevorzugte Partner zurückgegriffen wird

Sobald das FREE NOW for Business Konto eines Kunden mit dem American Express BTA verbunden ist, können von FREE NOW angebotene Taxi- und Ride-Hailing Beförderungsoptionen einem zentralen Konto hinzugefügt werden. Das American Express BTA kann darüber hinaus in Deutschland noch weitere Arten von Geschäftsausgaben, wie z.B. Flug-, Bahn- und Hotelkosten, integrieren. Kunden finden dann sämtliche American Express Auszüge und elektronische Belege für Reisedienstleistungen an einem zentralen Ort.

Valentin Naidja, Vice President Global Sales bei FREE NOW for Business, sagt zum Start der Partnerschaft: "Unsere Partnerintegration mit dem American Express Business Travel Account ist ein Muss für unsere Geschäftskunden in Europa. Wir wissen, dass effiziente Zahlungsprozesse ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsreisemanagements sind. Einfache und komfortable Geschäftsreiseerlebnisse für unsere Kunden zu schaffen, hat oberste Priorität bei FREE NOW for Business. Wir freuen uns deshalb, dass wir unseren Service im Rahmen unserer Partnerschaft mit American Express nun noch weiter verbessern können.”

Linh Bergen-Peters, Leiterin des Firmenkundengeschäfts bei American Express in Deutschland und Österreich, ergänzt: "Durch die Integration von FREE NOW for Business mit unserem American Express Business Travel Account können Unternehmen ihre Prozesse für Buchung, Zahlung und Abstimmung von Mobilitätsoptionen an einem Ort zentralisieren. Dies führt zum einen zu einer größeren Transparenz der Ausgaben. Außerdem hilft es, das Reisekostenmanagement weiter zu vereinfachen und zu automatisieren, was für ein besseres Kundenerlebnis sowohl für Reisende als auch Travel Manager sorgt."

Über FREE NOW:

FREE NOW ist die Super-App für Mobilität mit der größten Fahrzeugauswahl in ganz Europa. Mehr als 56 Millionen Nutzer in 16 Märkten und über 170 Städten wählen bereits heute aus dem größten Angebot von Mobilitätsoptionen in nur einer App. Durch die Integration verschiedener Mobilitätsmarken und Payment-Möglichkeiten können sie das nächstgelegene Taxi, Mietwagen mit Fahrer, Carsharing oder Mikromobilitätsoptionen wie E-Scooter, E-Roller und E-Bikes innerhalb der FREE NOW App buchen. Das Unternehmen bündelt so zahlreiche Mobilitätspartner, um urbane Mobilität effizienter und nachhaltiger zu gestalten, ohne neue Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Das deutsche Unternehmen gehört zum Mobilitäts-Joint-Venture der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility. Insgesamt beschäftigt FREE NOW rund 1.850 Mitarbeiter in mehr als 27 Büros weltweit. CEO von FREE NOW ist Thomas Zimmermann. In Österreich ist FREE NOW seit 2011 mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

Über FREE NOW for Business:

FREE NOW for Business ist die maßgeschneiderte Ride-Hailing-Lösung, um die tägliche Verwaltung von Geschäftsreisen Ihrer Mitarbeiter zu vereinfachen und verschiedene Zahlungs- und Abrechnungsmethoden oder Bestellungen für Gäste anzubieten.

Die FREE NOW for Business-Lösung wurde speziell dafür entwickelt, Travel Managern und ihren Mitarbeitern alle Möglichkeiten einer zuverlässigen, sicheren und verantwortungsvollen Geschäftsreise zu bieten und die bestmögliche Erfahrung bei Fahrten zu Meetings, zu oder von Bahnhöfen / Flughäfen oder dem Home Office zu garantieren. Heute verfügt FREE NOW for Business über 30.000 Kundenunternehmen in ganz Europa und ist in 10 Ländern und mehr als 170 Städten verfügbar.

Über American Express:

American Express ist ein global integrierter Zahlungsdienstleister, der seinen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Services anbietet, die das Leben bereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern. Weitere Informationen gibt es unter www.americanexpress.de, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und YouTube.

