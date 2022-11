„Verstehen Sie wienerisch?“ im Währinger Amtshaus

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) wird am Donnerstag, 10. November, ab 19.30 Uhr, das Ensemble „Wiener Kabinett Orchester“ die Zuhörerschaft mit dem bunten Programm „Verstehen Sie wienerisch?“ erfreuen. Die Anwesenden nehmen an einer vergnüglichen „Musikalischen Reise mit dem Wiener Dialekt-Lexikon“ teil. Das Trio bringt an dem Abend zum Beispiel Melodien von Brahms und Strauss zu Gehör. Werke von Schrammel und Leopoldi komplettieren den Klangbogen. Der Eintritt ist kostenlos. Umfassende Informationen über die Mitwirkenden (Julia Kainz: Violine/Gesang, Judith Waldschütz: Kontrabass/Moderation, Silvester Janiba: Akkordeon/Gesang) im Internet: www.wienerkabinettorchester.at/.

Organisator ist die Kultur-Vereinigung „Initiative Währing“. Das Konzert wird seitens des Bezirkes unterstützt. Zählkarten für die Veranstaltung gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing im Amtsgebäude in der Martinstraße 100 (1. Stock) aus. Das Publikum muss die geltenden Corona-Bestimmungen einhalten. Auskünfte über vielerlei kulturelle Aktivitäten im „Währinger Rathaus“: Telefon 4000/18 115 und E-Mail post@bv18.wien.gv.at.

