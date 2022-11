Tierschutz Austria: Schwein gehabt! Babyschweinchen ziehen ins Tierschutzhaus Vösendorf

Mit Hayley und Hope leben nun 11 Schweine bei Tierschutz Austria

Vösendorf (OTS) - Das Tierschutzhaus in Vösendorf bekommt jungen Zuwachs. Mit den zwei Schweinemädchen Hope und Hayley, die von einem tierlieben Menschen von einem Bauernhof gerettet wurden, leben nun insgesamt 11 Schweine bei Tierschutz Austria. Die beiden waren viel zu klein und wären unter den anderen Ferkeln vermutlich unter gegangen und irgendwann gestorben. Während die tierliebe Dame für die beiden eine passende Unterkunft suchte, nahm sie die Schweinchen zu sich in eine Wohnung in Wien, um sie erstzuversorgen. Bei Tierschutz Austria wurde sie nun fündig.

Nachdem es sich bei Hope und Hayley um ganz normale Hausschweine handelt, die im ausgewachsenen Zustand bis zu 200 Kilogramm schwer werden können, ist es schwierig einen artgerechten Platz für sie zu finden. Auch wenn es auf dem Gelände in Vösendorf alles andere als einfach ist ein artgerechtes Umfeld für die beiden Ferkeln zu schaffen, finden die beiden, bis sie ihr "Für-Immer-Zuhause" gefunden haben, eine sichere Unterkunft bei Tierschutz Austria.

Bilder: https://we.tl/t-sfaJ62zXaR

