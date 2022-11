Hans Knauß präsentiert „Österreich vom Feinsten: Niederösterreich − Im nördlichen Weinviertel“

Am 9. November um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Österreich vom Feinsten“ heißt es am Mittwoch, dem 9. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2. Hans Knauß besucht in der fünften Folge der ORF-Sendereihe eine besondere Region in Niederösterreich – das nördliche Weinviertel. Über Jahrzehnte wurde dieses Gebiet durch eine unüberwindbare Grenze zwischen West und Ost, dem Eisernen Vorhang, geprägt. Dieser ist seit 33 Jahren Geschichte und seither leben die Menschen dort in guter Nachbarschaft mit dem angrenzenden Tschechien und seiner Bevölkerung. Hans Knauß begibt sich in der Sendung auf Entdeckungsreise durch das nördliche Weinviertel und erkundet die charakteristische Landschaft und Weinkultur, das grenzübergreifende Miteinander, das vielseitige musikalische Schaffen und kulinarische Köstlichkeiten der Region. Dabei begegnet er wieder vielen spannenden Gesprächspartnerinnen sowie -partnern und ihren Geschichten. Musikalisch gestaltet wird die Sendung von den „Weinviertler Mährischen Musikanten“, der tschechischen Folklore-Gruppe „Valtice“, den „Trombone Gang‘Stars“, dem „Streich-Holz-Quartett“, dem „Frauenkompott“, der Stadtkapelle Laa an der Thaya, der „Weinviertler Kirtagsmusi“ und der „Weinviertler Fiatamusi“.

Von Altlichtenwarth nach Raschala – mit Musik, Wein und Kulinarik

Die „Österreich vom Feinsten“-Tour startet in Altlichtenwarth und führt Hans Knauß weiter zur Weinlese in Herrnbaumgarten. Klangvoll umrahmt wird die Besichtigung der Burgruine Falkenstein, bevor es weiter in die Gemeinde Schrattenberg und in die tschechische Stadt Valtice geht – zwei Orte, die nicht nur durch einen Barfußweg miteinander verbunden sind. Das zeigt auch das gemeinsame Gespräch mit Pavel Trojan, Bürgermeister von Valtice, und Johann Bauer, Bürgermeister von Schrattenberg – begleitet von den Künsten einer tschechischen Folklore-Gruppe.

Zurück in Niederösterreich steht ein Spaziergang mit Emmerich Haimer durch die Kellergasse Poysdorf „Radyweg“ auf dem Programm; ebenso der Besuch des „nitsch museum“ in Mistelbach und eine Führung mit Marie Liechtenstein in der traditionsreichen Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein in Wilfersdorf. Im Schloss Loosdorf bekommt Hans Knauß Einblicke in die jahrhundertealte Geschichte.

Malerische Weinkeller, weitläufige Weingärten und viel Gemütlichkeit erwarten Hans Knauß in der Kellergasse am Galgenberg. Süßen Genuss gibt es in der Pralinenmanufaktur in Staatz; modern-traditionelle Küche kredenzt Matthias Herbst in seinem Gasthaus in Hanfthal. Darüber hinaus führt die Sendung zu besonderen Orten und Wahrzeichen in Laa an der Thaya und in Retz. Den stimmungsvollen Abschluss dieser „Österreich vom Feinsten“-Reise gibt es in der Kellergasse von Raschala.

„Österreich vom Feinsten: Niederösterreich − Im nördlichen Weinviertel“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark. Präsentation: Hans Knauß. Kamera: Gerd Zengerer, Hermann Weitlaner, Josef Krainer jun. Schnitt und Farbkorrektur: Raimund Sivetz. Ton:

Michael Zenz. Licht: Hannes Pieber, Mara Steinbauer. Musikredaktion:

Karl Lenz. Produktionsleitung: Walter Zulus, Gerd Andreiz. Buch und Regie: Elisabeth Eisner.

