„Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ erstmals mit Marco Ventre neben Stefanie Hertel als Moderator

Am 21. Jänner 2023 live aus Bad Kleinkirchheim in ORF 2

Wien (OTS) - Musi-Debüt für Marco Ventre! Am Samstag, dem 21. Jänner 2023, begrüßt Stefanie Hertel die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers um 20.15 Uhr live in ORF 2 aus Bad Kleinkirchheim zum „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ – an ihrer Seite feiert Marco Ventre seine Premiere als Moderator der Show. Der langjährige ORF-Kärnten-Moderator tritt damit nach 27 Jahren in die Fußstapfen von Arnulf Prasch, der in den Bereichen Radio und Fernsehen weiterhin für das Landesstudio im Einsatz sein wird – als Moderator der Reihe „Servus, Srečno, Ciao“ sowie bei Radio Kärnten und als Gestalter für „Kärnten heute“. Nachdem das „Winter Open Air“ pandemiebedingt zwei Jahre lang nicht am gewohnten Veranstaltungsort stattfinden konnte, stehen die zahlreichen Hitgaranten im nächsten Jahr wieder neben der Kaiserburg Talstation auf der Bühne.

Marco Ventre moderiert „Wenn die Musi spielt“ gemeinsam mit Stefanie Hertel

Von Radio Kärnten, über „Kärnten heute“ bis hin zu „Guten Morgen Österreich“ – bereits seit 17 Jahren ist Marco Ventre Teil des ORF-Radio- und -Fernsehteams. Der gebürtige Schweizer ist seit 2005 Moderator bei Radio Kärnten, wo er regelmäßig die Vormittags- und Nachmittagssendung, das tägliche Radioquiz „1.000 Fragen“ sowie fallweise die Morgen-Show präsentierte, bevor er ab 2007 in „Kärnten heute“ auch im TV zu sehen war. 2016 wechselte er zur nationalen ORF-TV-Frühsendung „Guten Morgen Österreich“. 2010 gewann der leidenschaftliche Musiker mit seiner Band den „Grand Prix der Volksmusik“ in Österreich, 2012 belegte er den dritten Platz bei „Dancing Stars“. Auch Musi-Luft hat Marco Ventre schon geschnuppert – er hat das Publikum jahrelang als „Warm-Upper“ auf die Show eingestimmt.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Arnulf Prasch hat ‚Wenn die Musi spielt‘ von Beginn an begleitet und maßgeblich zum Erfolg der Sendung beigetragen. Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement. Marco Ventre wünsche ich viel Erfolg und ich bin überzeugt, dass er als erfahrener Moderator und Musiker seine neue Aufgabe gut machen wird. Gemeinsam mit Stefanie Hertel wird er ‚Wenn die Musi spielt‘ präsentieren und weiterentwickeln.“

ORF-Moderator Marco Ventre: „Ich bin außer mir vor Freude, denn ich kenne die ‚Musi‘ aus verschiedensten Blickwinkeln – ob als Zuseher vor dem Fernseher, als jahrelanger ‚Warm-Upper‘ oder auch als Künstler mit meiner Band. Dass ich die Sendung jetzt aus einer weiteren Perspektive, als Moderator, erleben darf, erfüllt mich mit unbeschreiblich großer Dankbarkeit – es fühlt sich ein bisschen an wie heimkommen. Ich werde all meine Kraft dafür einsetzen, mit der Musi-Familie viele weitere gemeinsame Gipfelsiege feiern zu können, und möchte meinem lieben Kollegen Arnulf Prasch für seine 25 Musi-Jahre danken. Er hat die Musi zu dem gemacht, was sie heute ist. Nun freue ich mich, unseren Künstlerinnen und Künstlern künftig gemeinsam mit der wunderbaren Stefanie Hertel den roten Teppich ausrollen zu dürfen und unserem Publikum mit ihnen gemeinsam ein paar unvergessliche Fernseh- und Live-Momente bester Unterhaltung bieten zu können. Open Air – kommt alle her!“

ORF-Moderator Arnulf Prasch: „Es fällt mir nicht leicht, von der Musi Abschied zu nehmen. Ich blicke mit Freude und Demut auf insgesamt 27 Jahre ‚Wenn die Musi spielt‘ zurück, in denen ich vielen Menschen Freude bereiten und vor allem meine schöne Heimat einem Millionenpublikum präsentieren konnte. Ich wünsche dem Format viel Erfolg für die Zukunft und vor allem das Gespür für die Menschen, die dieser Idee aus Kärnten seit Jahrzehnten folgen.“

Moderatorin Stefanie Hertel: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marco Ventre. Bei Radio Kärnten war ich oft und gern in seinen Sendungen zu Gast. Er ist nicht nur Kärntner wie mein Mann Lanny, uns verbindet auch die Freude an der Musik und Natur – und dadurch schon lange eine herzliche Freundschaft! Arnulf und die Musi, das war 25 Jahre für viele Musikfreunde eins. Seit einigen Jahren bin ich jetzt auch als Komoderatorin mit dabei und die Open Airs im Sommer und auch die Winter-Musi sind mir richtig ans Herz gewachsen. Und: Egal ob in der Musi-Woche die Sonne vom Himmel gelacht, die Kälte gebissen hat oder ein Gewitter aufgezogen ist – Du warst immer voll bei der Sache! Danke Arnulf, Du warst und bist a Teil der Musi! Habedere!“

