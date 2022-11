Favoriten: Konzerte mit Max Greger jun. und Heini Altbart

Wien (OTS/RK) - Der als „Swing-Legende“ bekannte deutsche Pianist Max Greger junior musiziert mit der All-Star-Combo des Wiener Show-Schlagzeugers Heini Altbart an 2 Tagen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38): Am Freitag, 11. November, von 18.00 bis 21.00 Uhr, und am Samstag, 12. November, von 16.00 bis 19.00 Uhr, trägt der prominente Musiker aus München gemeinsam mit dem Altbart-Ensemble ein mitreißendes Jazz- und Swing-Programm mit Evergreens und neuzeitlichen Liedern vor. Organisation der Veranstaltungen: Kultur-Verein „Kultur 10“. Die Nachfrage nach Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro ist groß. Nähere Auskünfte über beide Konzerte und Reservierungen von Restkarten: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Roswitha Jarolim), E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Besucher*innen haben die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. Max Greger junior spielte in der berühmten Big Band des Vaters und trat als Klavier-Begleiter namhafter Sänger*innen auf. Der Künstler überzeugt als Solist am Flügel und ist ein geachteter Arrangeur und Komponist. Wiederholt stand Greger an der Spitze erfolgreicher Jazz-Gruppen, die sich verschiedenen „jazzigen“ Stilarten widmeten. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet: www.universal-music.de/max-greger/biografie.

